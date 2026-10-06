Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 9 đến 10/10/2026.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã có bài trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia về mục tiêu, ý nghĩa cũng như những động lực mới mà chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng có thể đem tới cho hợp tác hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Campuchia lần này nằm trong chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, thể hiện rõ sự coi trọng và ưu tiên cao nhất của Việt Nam đối với việc củng cố và không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ với Campuchia.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chuyến thăm khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc cùng Campuchia vun đắp môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển ở khu vực cũng như thúc đẩy mọi mặt hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm đầu tiên đến Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng không chỉ góp phần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, mà còn tạo thêm động lực và xung lực mới để hợp tác hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phát huy tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch đang thực sự là những điểm sáng và là những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Về thương mại, năm 2025 kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục 11,3 tỷ USD; trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2025. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia, đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu hàng hóa vào Campuchia và cũng là nước nhập khẩu hàng hóa Campuchia lớn thứ 2. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD.

Các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ kinh doanh hiệu quả mà còn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, không những đóng góp đáng kể cho ngân sách, mà còn đóng góp thiết thực vào an sinh xã hội tại Campuchia.

Việt Nam là nguồn khách quốc tế hàng đầu của Campuchia với hơn 585.000 lượt khách, còn khách du lịch Campuchia đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 630 nghìn lượt, tăng 40,5%, là thị trường gửi khách thứ 6 của Việt Nam. Những con số này phản ánh gắn bó, giao lưu ngày càng gần gũi giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Đại sứ cho rằng, chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng không chỉ tăng cường hơn nữa kết nối ngày càng chặt chẽ và có tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, mà còn mở ra cơ hội hình thành hệ sinh thái gắn kết kinh tế toàn diện hơn giữa Việt Nam-Campuchia.

Trước hết, là gắn kết về cơ sở hạ tầng giao thông với việc hai bên đã nhất trí điểm đấu nối tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài-Bavet-Phnom Penh, giúp đưa tuyến đường huyết mạch này có thể đi vào sử dụng theo kế hoạch vào cuối năm 2027 và chính thức khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình-Chrey Thom vào ngày 3/10/2026, tạo thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, du lịch và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Ngoài kết nối đường bộ, hai bên cũng hình thành kết nối đường không với nhiều chuyến bay thẳng giữa các thành phố lớn và các địa danh du lịch giữa hai nước; đẩy mạnh kết nối giao thông đường thủy, bao gồm cả giao thông đường sông và các tuyến đường biển.

Bên cạnh đó, hai bên cũng ưu tiên phát triển kết nối hạ tầng năng lượng thông qua việc kết nối hệ thống truyền tải điện, hình thành cơ chế mua bán xăng, dầu, khí hóa lỏng (LNG)…, để bảo đảm nhu cầu phát triển và an ninh năng lượng của hai nước.

Không chỉ kết nối về hạ tầng cứng, hai nước còn có sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn về chính sách và chiến lược phát triển. Các điểm nghẽn về chính sách, thể chế đang được phối hợp tháo gỡ ngày càng tạo ra hành lang pháp lý, chính sách thông thoáng cho sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa hai nước.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ toàn cầu đang thúc đẩy Việt Nam và Campuchia tăng cường đầu tư nghiên cứu nhằm kịp thời đáp ứng xu thế phát triển của thời đại, đồng thời mở ra cơ hội mới cho sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng, chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng không chỉ tăng cường hơn nữa kết nối ngày càng chặt chẽ và có tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, mà còn mở ra cơ hội hình thành hệ sinh thái gắn kết kinh tế toàn diện hơn giữa Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ Campuchia cũng xem khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là một động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước và đặt đây là một trong những trọng tâm của Chiến lược ngũ giác giai đoạn I.

Điều này đã, đang và sẽ tạo ra cơ hội tự nhiên cho sự kết nối giữa hai nước trong lĩnh vực này, góp phần bổ sung hình thành hệ sinh thái gắn kết toàn diện giữa hai nước. Là quốc gia có lợi thế và kinh nghiệm đi trước, Đại sứ cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có cơ hội hỗ trợ, thúc đẩy phát triển và là cầu nối gắn kết hợp tác về thương mại điện tử xuyên biên giới, chuyển đổi số và hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Trong bối cảnh cả hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đặc biệt đánh giá cao vai trò quan trọng của thế hệ trẻ, bao gồm thanh niên, trí thức trẻ và đội ngũ cán bộ kế cận, chính là những người giữ vị trí trung tâm trong việc tiếp nối dòng chảy hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia là tài sản vô giá của cả hai dân tộc, Đại sứ tin tưởng sâu sắc rằng thế hệ kế cận của hai nước sẽ tiếp tục làm cho mối quan hệ đặc biệt này ngày càng bền chặt, đơm hoa kết trái, vì hòa bình, ổn định và sự phát triển phồn vinh của cả hai dân tộc.