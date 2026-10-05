Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Hùng/PV TTXVN tại Algeria

Đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long tại Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Algiers tối 4/10 (giờ địa phương). Đông đảo quan khách tham dự sự kiện này, trong đó có Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Algeria Abdelmalek Tacherift, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN) Abdelkrim Benmbarek cùng nhiều đại diện ngoại giao đoàn, tổ chức quốc tế và bà con kiều bào.

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Duy Long nhấn mạnh Việt Nam và Algeria có nhiều thế mạnh bổ sung cho nhau, có sự tin cậy chính trị vững chắc và đặc biệt có một tình hữu nghị đã được thử thách qua thời gian.

Đại sứ cho rằng trên nền tảng tình hữu nghị lịch sử và khuôn khổ Đối tác Chiến lược được thiết lập, quan hệ Việt Nam - Algeria đang đứng trước những triển vọng hết sức rộng mở. Với quyết tâm và nỗ lực chung, hai nước hoàn toàn có thể đưa mối quan hệ này phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng chia sẻ với bạn bè các nước và bà con kiều bào về các chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới, trong đó có mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Đại sứ cho biết lần đầu tiên, đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Việt Nam tiếp tục nhất quán với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; chủ động, tích cực đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững trên tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Đại sứ cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân Algeria về tình đoàn kết, sự ủng hộ và tình hữu nghị quý báu luôn dành cho Việt Nam; đồng thời trân trọng cảm ơn các Cơ quan đại diện ngoại giao, các đối tác và những người bạn đã luôn đồng hành và hợp tác với Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Mạnh Hùng/PV TTXVN tại Algeria

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, chị Mihoubi Yamina (sinh năm 1970), một gương mặt tiêu biểu của cộng đồng người Việt tại Algeria, cho biết chị rất vui khi tới dự các hoạt động kỉ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Algeria. Với chị, những sự kiện này giúp chị hiểu thêm về lịch sử, truyền thống của dân tộc, những bước phát triển của quê hương trong thời gian qua và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời gian tới.

Trong khi đó, cụ bà Nguyễn Thị Đông, 86 tuổi, kiều bào sinh sống lâu năm tại thành phố Oran đã không quản ngại đường sá xa xôi, đi xe buýt liên tỉnh hơn 400 km để tới dự buổi lễ. Cụ tự hào và vui mừng trước tin tức đất nước Việt Nam ngày càng đổi mới và phát triển, mong muốn được thấy hình ảnh Việt Nam hiện diện nhiều hơn tại Algeria - qua những sản phẩm, những thương hiệu Việt - từ gói mì, chai nước mắm đến hàng may mặc, hàng tiêu dùng.

Chương trình kỷ niệm được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như chiếu phim tài liệu về hành trình phát triển của Việt Nam cùng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.