Chuyển hóa tầm nhìn thành định hướng phát triển rõ ràng, khả thi

Hướng tới đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường, Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm được lập trên toàn bộ địa giới hành chính thành phố, diện tích khoảng 6.772,59km², gồm 168 đơn vị hành chính. Dân số dự báo đạt khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 25 triệu người vào năm 2045 và hơn 27 triệu người vào năm 2050. Trên cơ sở đó, thành phố hướng tới trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, có vị thế tương xứng trong khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Cường trình bày tờ trình tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Sáu HĐND thành phố sáng 29/10. Ảnh: Hoa Lê

Quy hoạch xác định bốn quan điểm lớn: phát triển đô thị toàn cầu, lấy con người làm trung tâm; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từ nghiên cứu đến thương mại hóa; thúc đẩy cơ chế, chính sách mở, vượt trội, có sức cạnh tranh quốc tế; tổ chức không gian tích hợp, phát triển hạ tầng hiện đại, kết nối đất liền, biển và hàng không. Tầm nhìn phát triển được xác định theo ba giai đoạn, hướng tới đưa thành phố từ đô thị nổi trội của Đông Nam Á trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: Hoa Lê

Cụ thể hóa các định hướng này, quy hoạch tổ chức không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, lấy đường sắt đô thị, giao thông công cộng và mô hình TOD làm động lực tái cấu trúc, tăng cường kết nối. Thành phố định hướng phát triển đô thị nén quanh nhà ga, khai thác không gian ngầm, gắn giao thông với nhà ở và dịch vụ. Đối với kinh tế biển, quy hoạch thúc đẩy liên kết Cần Giờ - Cái Mép - Thị Vải - Vũng Tàu - Côn Đảo, phát triển cảng biển, logistics gắn với bảo tồn hệ sinh thái, nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội và môi trường sống.

Các đại biểu tham dự thảo luận tổ. Ảnh: Hoa Lê

Với phạm vi tác động rộng và định hướng phát triển dài hạn, quy hoạch tổng thể cùng các cơ chế triển khai đặt ra yêu cầu cao về tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hoàng Tùng cho biết, qua thẩm tra, Ban đánh giá hồ sơ, trình tự xây dựng và nội dung các dự thảo cơ bản đáp ứng yêu cầu để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định; đồng thời, kiến nghị làm rõ những điều kiện cần thiết trong quá trình triển khai.

Cụ thể hóa tầm nhìn, bảo đảm tính khả thi

Thảo luận tại tổ, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, đề nghị cụ thể hóa định hướng phát triển theo từng khu vực, tăng cường liên kết không gian đô thị và xác định rõ nguồn lực, lộ trình thực hiện.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 29/10. Ảnh: Hoa Lê

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, quy hoạch có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển thành phố trong dài hạn. Vì vậy, quá trình lập quy hoạch cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp thực tiễn, tránh chồng chéo và lãng phí nguồn lực. Quy hoạch không chỉ định hướng không gian phát triển mà còn phải góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, tạo cơ sở triển khai các dự án đúng định hướng, hạn chế chi phí phát sinh do điều chỉnh quy hoạch.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, sự tham gia của các đơn vị tư vấn quốc tế góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, xây dựng tầm nhìn chiến lược dài hạn. Tuy nhiên, yêu cầu quan trọng là chuyển hóa tầm nhìn thành những định hướng phát triển rõ ràng, khả thi, đáp ứng mục tiêu xây dựng siêu đô thị hiện đại với tầm nhìn 100 năm. Trong đó, quản lý không gian đô thị phải gắn với phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và kết nối giữa khu vực nội đô với các vùng ven; tránh phát triển manh mún, phân tán gây lãng phí đất đai, gia tăng ô nhiễm môi trường và tạo áp lực lên hạ tầng chung.

Đại biểu Phan Ngọc Phúc phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: Hoa Lê

Đánh giá quy hoạch thể hiện tư duy đổi mới trong tổ chức không gian phát triển đô thị, đại biểu Phan Ngọc Phúc đề nghị cụ thể hóa vai trò của khu vực phía Nam, nhất là vùng Nhà Bè, Phước Kiển và đô thị cảng, trong kết nối với Cần Giờ và các địa phương lân cận; đồng thời, phát triển đô thị sinh thái, bảo tồn đặc trưng sông nước. Quy hoạch cần ưu tiên các trục giao thông chiến lược, tăng cường kết nối vùng, chú trọng chống ngập, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm hạ tầng xã hội đồng bộ. Đặc biệt, cần xác định rõ nguồn lực, thứ tự ưu tiên và lộ trình thực hiện để các định hướng có thể triển khai hiệu quả trong thực tế.

Cơ bản thống nhất với dự thảo, đại biểu Nguyễn Văn Đức đề nghị đẩy mạnh phát triển không gian trên cao gắn với giao thông công cộng theo mô hình TOD tại các khu vực phù hợp, bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và an toàn đường bay. Đối với không gian ngầm, đại biểu kiến nghị thành phố tổng rà soát quy hoạch các công trình công cộng, đường sắt, hệ thống thoát nước, dự án nhà ở và các hạng mục liên quan, hướng đến tổ chức không gian đồng bộ, khắc phục những bất cập về hạ tầng, nhất là tình trạng ngập nước.

Cùng với rà soát, điều chỉnh các định hướng phù hợp với mục tiêu phát triển, nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt đối với quy hoạch tổng thể là gắn tầm nhìn dài hạn với giải pháp tổ chức không gian cụ thể, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ và khả thi. Đây là cơ sở để thành phố khai thác hiệu quả các nguồn lực, phát triển đô thị hiện đại, bền vững và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị toàn cầu.