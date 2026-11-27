Chuyển hóa quyết sách đúng thành chất lượng đào tạo cao hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn cho người dạy, người học

Lời Tòa soạn: Chiều 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo". Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các vị đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương,

Thưa các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, các

thầy giáo, cô giáo và các doanh nghiệp,

Thưa quý vị đại biểu!

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, tôi nhiệt liệt chào mừng các

đồng chí, quý đại biểu tham dự Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo” do Ủy ban Văn hóa và Xã hội cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Tôi hết sức hoan nghênh ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo hôm nay, có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển giáo dục và đào tạo. Tôi cho rằng, hai Nghị quyết này đã tạo cơ sở quan trọng cho ngành giáo dục cụ thể hóa các định hướng phát triển.

Hội thảo là diễn đàn để thảo luận, đánh giá, đề xuất giải pháp đổi mới cơ chế, tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến đột phá về chất lượng giáo dục, đảm bảo công bằng trong tiếp cận và nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể Hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Thưa quý vị đại biểu!

Thời gian qua, Quốc hội đã kịp thời thông qua các luật, nghị quyết về giáo dục, nhà giáo, cơ chế, chính sách đặc thù, chương trình mục tiêu quốc gia. Riêng trong năm 2025, Quốc hội lần đầu tiên ban hành Luật Nhà giáo, sửa đổi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, khung thể chế được hình thành không có nghĩa là mọi vướng mắc đã được giải quyết - nguồn lực được quyết định không có nghĩa là đã đúng nơi, đúng lúc - nhiệm vụ được giao không đồng nghĩa với kết quả đã đạtđược.

Về thể chế, các luật, nghị quyết đã cơ bản tháo gỡ những vướng mắc cho giáo dục. Hiện nay, vấn đề quan trọng không còn là vướng mắc về thể chế, pháp luật, mà là tổ chức thực thi của Chính phủ, các bộ, ngành. Các nghị định, thông tư hướng dẫn đã đầy đủ và được triển khai đến nơi đến chốn hay chưa? Đây là vấn đề hết sức quan trọng.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo:“Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học”. Vì vậy, yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện. Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó - thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó - vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể. Không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể Hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Tôi đề nghị Chính phủ, nhất là Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan, hôm nay lắng nghe thật kỹ những vấn đề còn vướng mắc. Các Ủy ban của Quốc hội, trong đó có Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cũng cần xem xét các vấn đề liên quan đến thuế, đất đai và tài sản phục vụ ngành giáo dục.

Yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện. Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó - thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó - vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể. Không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng chỉ vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan.

Hội thảo đã được nghe nhiều tham luận, thảo luận từ buổi sáng hôm nay, tôi trao đổi thêm một số nội dung để các đồng chí, các vị đại biểu cùng quan tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, về giáo dục phổ thông: Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 71, trên cơ sở đánh giá thực tiễn; đảm bảo tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh. Các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội. Phương án thi cần ổn định và công bố sớm; dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường.

Các đại biểu dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Chúng ta nói “nhà trường, gia đình, xã hội”, nhưng ở đây, có thể nói, ngành giáo dục phải bảo đảm: trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò; phải thực hiện tốt truyền thống tôn sư trọng đạo. Vấn đề đạo đức trong trường học hết sức quan trọng, chúng ta phải quan tâm. Bác Hồ từng căn dặn, người cán bộ phải có đức, có tài, "hồng thắm, chuyên sâu", trong đó, đức là gốc. Vì vậy, đối với trường học, trong thời gian tới, cần tăng cường môn giáo dục đạo đức, làm chuyển biến nhận thức từ gia đình, nhà trường đến xã hội. Quản lý học sinh là trách nhiệm của gia đình và xã hội. Gia đình phải quản lý con em hằng ngày, biết con đi đâu, làm gì, học với cô nào, thầy nào; không thể chỉ thầy hiệu trưởng, thầy cô chủ nhiệm quản lý hết được.

Cùng với đó, cần phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu cả số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn, sớm tuyển đủ số biên chế đã giao. Ưu tiên giải quyết thiếu giáo viên, trường lớp và điều kiện dạy học tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đang trong tình trạng quá tải hiện nay. Hiện nay có nơi thiếu trường trung học phổ thông, thiếu trường trung học cơ sở. Có những phường với 100.000 dân nhưng không có trường trung học phổ thông. Đây là vấn đề thuộc trách nhiệm của Đảng, chính quyền và ngành giáo dục.

Thứ hai, về giáo dục đại học:Hệ thống đại học công lập giữ vai trò nòng cốt; phát huy vai trò dẫn dắt của các đại học quốc gia, các trường công lập trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt. Tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả. Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học.

Các đại biểu dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Định hướng cơ cấu đào tạo trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đất nước; tập trung phát triển các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, đảm bảo cơ cấu hài hòa với khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, sức khỏe và các lĩnh vực thiết yếu.

Thứ ba, về giáo dục nghề nghiệp: Cần đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước nâng chất lượng theo chuẩn khu vực, quốc tế; doanh nghiệp phải trở thành đối tác thực chất trong toàn bộ quá trình đào tạo. Chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động.

Thứ tư, về khơi thông các nguồn lực xã hội, phát triển giáo dục công lập và tư thục. Chính phủ cần chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn.

Các đại biểu dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Thực tế có những trường tư thục đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục, cần được ghi nhận, tạo điều kiện, nhân rộng và tập trung nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, học phí và kết quả đào tạo; kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém.

Giáo dục là sự nghiệp bền bỉ, lâu dài, nhưng cơ hội học tập và trưởng thành của mỗi thế hệ không thể chờ đợi. Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo là phải chuyển hóa những quyết sách đúng thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn cho người dạy, người học.

Thứ năm, về tổ chức thực hiện: Tôi cho rằng đây là khâu hết sức quan trọng. Những vướng mắc trong thời gian vừa qua không chỉ xảy ra ở ngành giáo dục mà còn ở nhiều ngành, nhiều địa phương.Mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, nguồn lực đảm bảo, thời hạn và kết quả thực hiện; phân cấp phải tính đến năng lực thực tế, điều kiện thực hiện. Sắp xếp mạng lưới trường lớp phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chỉ chạy theo giảm số lượng đầu mối; không để học sinh phải bỏ học vì trường xa sau khi sắp xếp. Những kiến nghị đã được chỉ rõ phải theo dõi đến khi khắc phục được - những hạn chế kéo dài phải xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan, của người đứng đầu để giải quyết căn cơ.

Tại hội nghị này, tôi đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng một danh mục, như đồng chí Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã nói, gồm những việc đã làm, những việc đang làm và những việc chưa làm; xác định rõ những vấn đề đó tập trung ở đâu: khu vực miền Bắc, miền Trung hay miền Nam; ở bậc học nào, đại học, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học hay mầm non.

Các đại biểu dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Vừa qua, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến giáo dục. Chính sách miễn học phí đối với các cấp học đã bắt đầu thực hiện từ năm học 2025-2026; xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở; có những địa phương đã thông qua HĐND quyết định tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh các trường bán trú... Bây giờ, vấn đề là chúng ta phải làm như thế nào? Khó khăn phải được chỉ rõ, phải cụ thể. Phải truy đến cùng những khó khăn, vướng mắc đó từ đâu, ở đâu, do ai, thuộc cấp nào, để giải quyết được.

Thưa quý vị đại biểu!

Tôi ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và đồng hành của các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, toàn dân đối với sự nghiệp giáo dục.

Đảng, Nhà nước khẳng định, trong sự nghiệp đổi mới, bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta phải tiếp tục quan tâm đến giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ. Đây là quốc sách hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Tôi cũng đánh giá cao nhiều ý kiến trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu đã tham dự Hội thảo, có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn. Sau Hội thảo, đề nghị Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, chắt lọc nội dung trong các ý kiến, kiến nghị; phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì Quốc hội sửa luật, nghị quyết, thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ sửa nghị định, thuộc thẩm quyền của bộ, ngành thì bộ, ngành sửa thông tư, thuộc thẩm quyền của địa phương thì địa phương sửa các quy định, cơ chế... để xử lý một cách thấu đáo. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp thu các kiến nghị cụ thể, thể chế hóa thành nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Thưa quý vị đại biểu!

Giáo dục là sự nghiệp bền bỉ, lâu dài, nhưng cơ hội học tập và trưởng thành của mỗi thế hệ không thể chờ đợi.Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo, là phải chuyển hóa những quyết sách đúng thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn cho người dạy, người học.

Chúc các đồng chí, các vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt