Kỳ họp thứ 2 hoàn thành, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lập pháp, kỳ vọng những quyết sách vừa được thông qua sẽ sớm đi vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực và tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Chia sẻ với phóng viên bên lề hành lang Quốc hội về kết quả kỳ họp thứ 2, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh) cho rằng đây là kỳ họp có nhiều dấu ấn, cả về chất lượng và nội dung, với nhiều vấn đề quan trọng, khó, phức tạp, mang tính chiến lược được đưa ra thảo luận và quyết định.

Theo bà, việc Quốc hội thông qua 38 luật, 18 nghị quyết cùng những nội dung khác trong nghị quyết chung đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn được Chính phủ rà soát, nhận diện trong quá trình quản lý Nhà nước, thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về an sinh xã hội.

Đặc biệt, những sửa đổi liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản được đại biểu kỳ vọng sẽ giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung nhận định, dù một số luật mới được xem xét, thông qua trong thời gian gần đây, việc tiếp tục sửa đổi vẫn cần thiết để theo kịp tốc độ phát triển và yêu cầu hội nhập quốc tế. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, những quy định liên quan đến an ninh mạng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cũng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

“Tôi kỳ vọng các quyết sách tại kỳ họp sẽ tạo hành lang pháp lý an toàn, bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới,” bà Dung nói.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng) nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính ổn định, bền vững của hệ thống pháp luật.

Theo ông, việc sửa đổi luật theo quy trình một kỳ họp, tập trung vào những quy định đang gây vướng mắc là cần thiết trong giai đoạn phát triển có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của công tác lập pháp vẫn phải là xây dựng hành lang pháp lý ổn định, có tầm nhìn lâu dài.

Nói về việc sửa đổi đồng bộ ba luật liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, ông nhận định đây là nhóm luật có tác động lớn đến nhu cầu phát triển, đời sống người dân và thị trường bất động sản. “Việc sửa đồng loạt ba dự án luật này sẽ giúp cho thị trường được minh bạch hơn,” ông Sơn trả lời phỏng vấn Mekong ASEAN.

Mặc dù vậy, theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, vấn đề quan trọng tiếp theo là Chính phủ ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn như thế nào, có bảo đảm đúng tinh thần của luật hay không và hiệu quả thực thi trên thực tế ra sao.

Ông cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn, nhất là những nội dung thuộc thẩm quyền được Quốc hội giao cho Chính phủ.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn chia sẻ với phóng viên bên lề hành lang Quốc hội.

Trao đổi với Mekong ASEAN, đại biểu Lê Hữu Trí (Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa) đánh giá kỳ họp thứ 2 thể hiện rõ tinh thần đổi mới, chủ động và trách nhiệm của Quốc hội trước những yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Theo ông, một trong những dấu ấn nổi bật là tinh thần khẩn trương trong công tác lập pháp, kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn, tháo gỡ khó khăn và khơi thông nguồn lực phát triển. Bên cạnh đó, các quyết định về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và đầu tư công được đặt trong yêu cầu phát triển nhanh nhưng phải bền vững, gắn tăng trưởng với năng suất, sức cạnh tranh, ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao đời sống người dân.

Đề cập mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2027, đại biểu Lê Hữu Trí cho rằng đây là mục tiêu rất cao, đòi hỏi phải đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế. Ông nhận định đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu tiếp tục là những trụ cột quan trọng. Trong đó, đầu tư công cần được đẩy mạnh, nhất là đối với các công trình hạ tầng chiến lược, giao thông liên vùng, năng lượng, logistics và hạ tầng số. Tuy nhiên, không chỉ chú trọng giải ngân vốn mà còn phải bảo đảm hiệu quả sử dụng và sức lan tỏa đối với nền kinh tế.

Đại biểu đặc biệt nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc tạo ra động lực tăng trưởng mới. “Chúng ta không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào mở rộng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ hay gia tăng sản lượng theo chiều rộng,” đại biểu nêu quan điểm.

Thay vào đó, ông nhấn mạnh việc chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa trên tri thức, công nghệ, năng suất lao động và năng lực sáng tạo; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao.

Một động lực khác được đại biểu Lê Hữu Trí đề cập là khơi thông các nguồn lực xã hội, lấy kinh tế tư nhân làm một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng. Ông cho rằng cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các rào cản về đất đai, vốn, quy hoạch và tiếp cận thị trường; đồng thời phát triển thị trường vốn trung và dài hạn để doanh nghiệp mở rộng đầu tư.

Đối với khu vực đầu tư nước ngoài, ông đề xuất chuyển từ thu hút vốn theo số lượng sang ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng liên kết và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, cần khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới, phát huy lợi thế vùng, tăng cường liên kết kinh tế, tránh đầu tư hạ tầng manh mún, phân tán và thiếu kết nối.

Bên cạnh những kỳ vọng về tác động của các luật và nghị quyết mới, các đại biểu đều nhấn mạnh vai trò của tổ chức thực hiện trong việc chuyển hóa các quyết sách thành kết quả phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung quan tâm đến chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, gắn với việc phân bổ nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ. Theo bà, khi địa phương được trao thêm thẩm quyền và nguồn lực, vấn đề đặt ra là phải sử dụng các nguồn lực đó như thế nào cho hiệu quả. Điều này đòi hỏi trách nhiệm của chính quyền địa phương, đồng thời cần sự hướng dẫn, đồng hành của Chính phủ và hoạt động giám sát của Quốc hội.

Đại biểu cũng cho rằng việc hoàn thiện các cơ chế pháp lý nhằm khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm sẽ tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ địa phương phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ở góc độ quản trị Nhà nước, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng dựa trên dữ liệu và kết quả đầu ra. Theo ông, việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên ngành, liên vùng sẽ giúp các cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời và minh bạch hơn. Tuy nhiên, cùng với quá trình số hóa và kết nối dữ liệu, cần bảo đảm an toàn thông tin, quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả, tránh tình trạng phân tán, manh mún như trước đây.

Đại biểu cũng đề cập yêu cầu xây dựng đề án vị trí việc làm, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; phân công công việc cụ thể và đánh giá năng suất dựa trên kết quả thực hiện.

Về công tác lập pháp, ông cho rằng các văn bản quy định chi tiết cần được ban hành kịp thời, bảo đảm phù hợp với tinh thần của luật để các quy định sớm đi vào cuộc sống.

Đồng quan điểm về tầm quan trọng của khâu thực thi, đại biểu Lê Hữu Trí nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, yếu tố có ý nghĩa quyết định là tạo được đột phá trong tổ chức thực hiện.

Ông cho rằng Chính phủ cần cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành các kịch bản, chỉ tiêu và nhiệm vụ cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương; xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ và kết quả đầu ra. “Không thể chỉ giao chỉ tiêu tăng trưởng mà thiếu cơ chế kiểm tra, đánh giá và quy trách nhiệm đối với kết quả thực hiện,” ông nói.

Cùng với đó, cần phối hợp linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô, tháo gỡ những dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công và nguồn vốn đang bị ách tắc.

Đặc biệt, đại biểu đề nghị nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi công vụ, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; bảo đảm phân cấp, phân quyền đi đôi với nguồn lực, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm cá nhân.

“Tăng trưởng từ 10% trở lên không thể chỉ dựa vào việc huy động thêm nguồn lực, mà phải tạo ra năng lực phát triển mới; không chỉ tăng về quy mô mà phải nâng cao về chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế,” đại biểu Lê Hữu Trí nhấn mạnh.

Theo đại biểu, đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp trong việc chuyển hóa những quyết sách tại kỳ họp thứ 2 thành kết quả cụ thể, tạo nền tảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.