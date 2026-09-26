Chuyển hóa những giá trị văn hóa thành động lực phát triển của Quảng Ninh

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: QUANG THỌ)

Dự hội thảo, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh, Vụ trưởng Quản lý khoa học; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Văn hóa và Phát triển.

Về phía thành phố Quảng Ninh có đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, địa phương liên quan cùng gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu nước ngoài và đại diện doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh: Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW (ngày 7/1/2026) của Bộ Chính trị tiếp tục cụ thể hóa những định hướng lớn về phát triển văn hóa, trong đó có phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; đặt ra yêu cầu phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh và bền vững; phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng mới. Vì vậy, Hội thảo có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, góp phần làm sâu sắc hơn những vấn đề về phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIV, đồng thời gợi mở những hướng đi phù hợp từ thực tiễn Quảng Ninh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo (Ảnh :QUANG THỌ)

Đối với Quảng Ninh, cùng với nền tảng kinh tế và thị trường du lịch tăng trưởng nhanh, thành phố còn có nguồn tài nguyên văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng, mang bản sắc riêng của vùng đất và con người Quảng Ninh. Đây chính là cơ sở để địa phương phát huy văn hóa như một nguồn lực cho phát triển trong giai đoạn mới. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy lưu ý, tiềm năng văn hóa và thị trường du lịch lớn chưa đồng nghĩa với một nền công nghiệp văn hóa mạnh.

Vấn đề đặt ra đối với Quảng Ninh là phải tìm được cách chuyển hóa những giá trị văn hóa thành năng lực sáng tạo, sản phẩm có sức cạnh tranh, thương hiệu và nguồn lực phát triển mới; lựa chọn những lĩnh vực, sản phẩm thực sự có lợi thế, có khả năng tạo dấu ấn riêng, đồng thời bảo tồn, bồi đắp những giá trị làm nên bản sắc của vùng đất và con người Quảng Ninh. Văn hóa tạo ra nguồn lực cho phát triển; thành quả phát triển phải tiếp tục nuôi dưỡng và làm giàu thêm văn hóa.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo. (Ảnh: QUANG THỌ)

Các đại biểu dự hội thảo tập trung phát biểu, đặt vấn đề và gợi mở nhiều khía cạnh của phát triển công nghiệp văn hóa như: Định hướng phát triển công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2045; những gợi mở cho thành phố Quảng Ninh trong thu hút và phát huy nguồn lực sáng tạo trẻ trong phát triển công nghiệp văn hóa; phát huy giá trị của thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống trong phát triển công nghiệp văn hóa của Quảng Ninh; chuyển đổi số trong phát triển công nghiệp văn hóa…

Các đại biểu khách mời tham gia phiên tọa đàm, trao đổi các vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa. (Ảnh: QUANG THỌ)

Trong phiên tọa đàm, đại biểu tiếp tục mở rộng trao đổi về quan điểm phát triển, cách thức xây dựng thể chế, thí dụ từ thực tiễn địa phương, nguồn lực ưu tiên cho công nghiệp văn hóa, cách xây dựng và phát triển thương hiệu, chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp tổ chức thực hiện…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận Hội thảo. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hội thảo đã nhận được 40 báo cáo tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến tham gia đóng góp rất tâm huyết, sâu sắc của các nhà quản lý, của các nhà nghiên cứu, của doanh nghiệp trong phiên toạ đàm.

Thành công của hội thảo hôm nay không chỉ thể hiện ở sự phong phú của các cách tiếp cận, mà trước hết ở việc góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với phát triển công nghiệp văn hóa; đồng thời từng bước chuyển trọng tâm thảo luận từ nhận diện tiềm năng sang tìm kiếm phương thức chuyển hóa tiềm năng thành năng lực phát triển, từ cách tiếp cận chủ yếu theo ngành văn hóa sang cách tiếp cận liên ngành, gắn công nghiệp văn hóa với mô hình tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của thành phố Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Hội thảo cũng là diễn đàn ý nghĩa để các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển công nghiệp văn hóa; đồng thời gợi mở những hướng tiếp cận phù hợp với điều kiện, tiềm năng và yêu cầu phát triển của thành phố Quảng Ninh.

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm văn hóa, du lịch của Quảng Ninh. (Ảnh: QUANGTHỌ)

Kết quả hội thảo được Ban Tổ chức chắt lọc, tổng hợp phục vụ Báo cáo kiến nghị, góp phần làm rõ thêm cơ sở khoa học và thực tiễn cho phát triển công nghiệp văn hóa ở Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Các ý kiến, kết quả nghiên cứu tại hội thảo sẽ được thành phố nghiên cứu, tiếp thu để vận dụng phù hợp trong quá trình cụ thể hóa Văn kiện Đại hội XIV, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị; đồng thời kế thừa và phát triển những chủ trương, chương trình đã được triển khai. Mục tiêu được đặt ra là từng bước chuyển hóa những giá trị đặc sắc của vùng đất và con người Quảng Ninh thành sức sáng tạo, sức hấp dẫn và nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững.