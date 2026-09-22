Chuyển hóa nhận thức về pháp luật, dữ liệu và AI thành hành động cụ thể

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Tỉnh đang tập trung xây dựng hạ tầng dữ liệu; đẩy mạnh số hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin mạng; đồng thời từng bước đưa trí tuệ nhân tạo vào quản lý, điều hành và các lĩnh vực của đời sống. Do vậy, việc tập huấn, triển khai các luật có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị.

Đại biểu các sở, ngành, đơn vị tham dự Hội nghị.

Khẳng định đây là hành lang pháp lý quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nắm chắc những nội dung cốt lõi, điểm mới của các luật để có nhận thức và hành động đúng, nhất là trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đối với những vấn đề mới trên không gian mạng, cần đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa, nâng cao nhận thức và hạn chế các vi phạm phát sinh trong thực tiễn.

Đồng chí cũng lưu ý, việc triển khai các quy định pháp luật phải được thực hiện nhanh, đồng bộ, gắn với yêu cầu xây dựng kho dữ liệu của tỉnh, kết nối với Trung ương. Đồng thời, khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau Hội nghị, mỗi cán bộ sẽ xác định được rõ hơn việc cần phải làm, làm như thế nào và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Nhận thức phải được chuyển hóa thành hành động; hành động phải tạo ra kết quả cụ thể. Kết quả ấy được đo bằng hiệu quả quản trị, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Cục An ninh mạng - Bộ Công an; Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ truyền đạt 3 chuyên đề: Triển khai Luật Dữ liệu số; Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Trí tuệ nhân tạo, đạo đức AI trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia truyền đạt kiến thức tại Hội nghị.

Đặc biệt, đại biểu được hướng dẫn những vấn đề liên quan đến quản trị dữ liệu, kết nối và chia sẻ dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an ninh mạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm. Từ đó, giúp thống nhất nhận thức và cách làm, triển khai các quy định của pháp luật đúng, đồng bộ, thiết thực và phù hợp với thực tiễn.