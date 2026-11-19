Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) Nguyễn Việt Dũng. (Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Đánh giá của Tổng Lãnh sự về công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Trung Quốc cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2026?

Như chúng ta đã biết, tháng 11/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự lễ chuyển giao quyền đăng cai Diễn đàn APEC lần thứ 32 tại Gyeongju, Hàn Quốc và thông báo Trung Quốc sẽ đăng cai APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến vào tháng 11/2026. Trung Quốc bày tỏ mong muốn được chào đón Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đến Thâm Quyến để cùng hoạch định lộ trình phát triển cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương và kiến ​​tạo một tương lai tươi sáng cho khu vực.

Trong 25 năm qua (từ năm 2001 đến năm 2026), Trung Quốc đã đăng cai APEC năm 2001 tại Thượng Hải, năm 2014 tại Bắc Kinh và năm 2026, Thâm Quyến - thành phố thứ ba của Trung Quốc đảm nhận vai trò nước chủ nhà APEC lần thứ 33, đã và đang nỗ lực hết mình trong công tác chuẩn bị, quyết tâm mang đến cho thế giới một sự kiện quốc tế đầy ấn tượng.

Có thể nói, với Trung Quốc, việc tổ chức APEC lần thứ 33 là sự kiện đối ngoại đa phương lớn và quan trọng bậc nhất, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải toàn diện, chuyên nghiệp và an toàn tuyệt đối. Đây cũng chính là cơ hội để Trung Quốc quảng bá sức mạnh đổi mới của Thâm Quyến và Vùng Vịnh lớn, đồng thời định hình lại vị thế nước chủ nhà trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Công tác chuẩn bị cho sự kiện APEC lần này được Trung Quốc triển khải một cách rất bài bản và chuyên nghiệp theo các mảng công việc chính như: Phối hợp với Ban Thư ký APEC xây dựng chương trình nghị sự, đề xuất các sáng kiến và chủ đề của Hội nghị năm nay là “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” với ba ưu tiên: Mở cửa - Đổi mới - Hợp tác; Công tác Lễ tân đối ngoại hết sức được chú trọng với các kịch bản cụ thể, lịch trình đa phương, song phương và nghi thức khai mạc, bế mạc theo thông lệ APEC; Hoàn thiện, chỉnh trang và nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ các đoàn đại biểu và phóng viên báo chí; Hoàn thiện hệ thống giao thông bảo đảm kết nối thuận lợi; Bảo đảm hạ tầng viễn thông, an ninh mạng và công nghệ dịch vụ phục vụ các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị; Công tác tuyên truyền đối ngoại được đặc biệt quan tâm với việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong nước và quốc tế để cung cấp thông tin kịp thời; Quảng bá hình ảnh Thâm Quyến và Trung Quốc, coi đây là cơ hội để xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch.

Một mảng công việc khác cũng không kém phần quan trọng là đào tạo và tập huấn đội ngũ tình nguyện viên phục vụ Hội nghị trên các khía cạnh ngoại ngữ, nghi thức ngoại giao, phong tục tập quán của các nền kinh tế thành viên và kiến thức về APEC.

Các mảng công việc đã được nước chủ nhà Trung Quốc và thành phố Thâm Quyến xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể và có lộ trình triển khai theo từng giai đoạn trong nỗ lực quảng bá hình ảnh “Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc” qua lăng kính Thâm Quyến, một biểu tượng của cải cách mở cửa, trung tâm đổi mới sáng tạo, và thông điệp “Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”.

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33 sắp được tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng Châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”. (Ảnh: Hải Anh)

Theo Tổng Lãnh sự, Việt Nam và Trung Quốc đang đứng trước cơ hội nào để có thể tiếp tục làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện cũng như xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong thời gian tới?

Việt Nam và Trung Quốc đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Những cơ hội này xuất phát từ nền tảng chính trị - ngoại giao vững chắc, tính bổ sung của hai nền kinh tế, nhu cầu tăng cường kết nối phát triển, cũng như tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới. Vấn đề quan trọng là hai bên cần phát huy tốt những điều kiện thuận lợi hiện có, chuyển các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực và bền vững.

Thứ nhất, định hướng chiến lược rõ ràng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước tạo nền tảng quan trọng để mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác song phương.

Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, với sự tin cậy chính trị được củng cố, hợp tác trên nhiều lĩnh vực được mở rộng và cơ chế trao đổi, phối hợp ngày càng được tăng cường. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4/2026, cùng các kết quả đạt được trong chuyến thăm, đã tạo thêm động lực quan trọng cho quan hệ hai nước.

Thứ hai, quy mô thương mại lớn và tính bổ sung của hai nền kinh tế tạo dư địa đáng kể để nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Năm 2025, kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8% so với năm 2024. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Những con số này cho thấy quy mô và mức độ gắn kết ngày càng sâu rộng giữa hai nền kinh tế.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai bên đạt 253,2 tỷ USD, tăng 37,6%, trong đó kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng trưởng trên 30%. Trong thời gian tới, cơ hội không chỉ nằm ở việc tiếp tục mở rộng quy mô thương mại, mà còn ở việc nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và tính bền vững của hoạt động trao đổi hàng hóa.

Một góc Trung tâm Hội nghị Thâm Quyến - địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33. (Ảnh: Hải Anh)

Thứ ba, nhu cầu tăng cường kết nối hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng khu vực mở ra cơ hội thúc đẩy liên kết kinh tế thực chất hơn.

Việt Nam và Trung Quốc có lợi thế về vị trí địa lý liền kề, mạng lưới giao thương lâu đời và sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa các khu vực sản xuất. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế tiếp tục điều chỉnh, việc tăng cường kết nối giao thông, logistics, cửa khẩu và các hành lang kinh tế sẽ giúp hai nước khai thác hiệu quả hơn những lợi thế bổ sung của nhau.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có ý nghĩa quan trọng đối với việc kết nối khu vực phía Bắc của Việt Nam với mạng lưới đường sắt Trung Quốc, các trung tâm sản xuất và cảng biển. Nếu được triển khai đồng bộ với hạ tầng cửa khẩu, kho bãi và các dịch vụ logistics, những dự án này có thể góp phần giảm chi phí vận tải, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương dọc tuyến kết nối.

Thứ tư, hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những hướng đi có nhiều triển vọng.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng đang tạo ra những không gian hợp tác mới cho cả Việt Nam và Trung Quốc. Việc ký kết các văn kiện hợp tác về chương trình nghiên cứu chung, công nghệ số và đào tạo nghề là cơ sở thuận lợi để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, gắn kết hoạt động khoa học - công nghệ với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ năm, tăng cường hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.

Có thể khẳng định, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không chỉ được thúc đẩy thông qua các cơ chế cấp cao, mà còn được vun đắp bằng hợp tác thường xuyên giữa các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Với lợi thế địa lý liền kề và nhiều nét tương đồng về văn hóa, các địa phương, nhất là địa phương biên giới, có nhiều điều kiện để tăng cường kết nối kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục và giao lưu văn hóa.

Từ những cơ hội nêu trên, tôi tin tưởng rằng, với nền tảng quan hệ chính trị vững chắc, sự định hướng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và những tiềm năng hợp tác còn rất lớn, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo hướng ổn định, lành mạnh, thực chất và bền vững, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Đường phố thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc được trang hoàng trước thềm sự kiện APEC. (Ảnh: Hải Anh)