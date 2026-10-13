Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, hướng tới chuyển hóa nguồn lực thành động lực phát triển. Việc đánh giá toàn diện kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm một cách thực chất ở các lĩnh vực, lấy sản phẩm thực tế làm thước đo nghị quyết, đánh giá chính xác các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn, sẽ là căn cứ để triển khai kịch bản tăng trưởng quý IV và dự kiến kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 8,04%, cao hơn 1,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách nhà nước bảo đảm tiến độ. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, thu hút trên 3,2 triệu lượt khách. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng quý III thấp hơn so với kịch bản đề ra, tạo áp lực lên những tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các đại biểu đã tập trung phân tích kết quả đạt được, dư địa và tiềm năng tăng trưởng trong từng lĩnh vực, khu vực cụ thể. Qua đó, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành và giải pháp triển khai thực hiện. Đồng thời, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác tối đa các dư địa tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm. Khả năng hoàn thành mục tiêu cả năm sẽ phụ thuộc đáng kể vào tiến độ triển khai các dự án đầu tư, cải cách hành chính, năng lực mở rộng sản xuất và hiệu quả tháo gỡ những vướng mắc đang cản trở dòng vốn đầu tư. Việc chuyển nhanh các chủ trương, chính sách và nguồn lực đã huy động thành sản phẩm, công trình, doanh thu và giá trị gia tăng thực tế được xác định là yêu cầu trọng tâm để tỉnh tăng tốc trong những tháng cuối năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh thảo luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương; đồng thời đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả đạt được đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi thảo luận tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long thảo luận tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, khiến kết quả tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng. Trong đó, đáng chú ý là khâu tổ chức thực hiện ở một số lĩnh vực, địa phương chưa quyết liệt, việc phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc có lúc, có việc chưa kịp thời; công tác kiểm tra, đôn đốc chưa đáp ứng yêu cầu. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc nhìn nhận, phân tích rõ nguyên nhân, xác định đúng trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.

Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thanh Sơn thảo luận tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về mục tiêu tăng trưởng và kế hoạch hành động của tỉnh để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý IV/2026 và xây dựng dự kiến năm 2027 theo hướng sát thực tiễn, có tính khả thi cao; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực, khu vực kinh tế, gắn với phân công nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng chí nhấn mạnh, phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành. Tập trung rà soát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong tất cả các lĩnh vực; triển khai đầy đủ, hiệu quả các cơ chế, chính sách theo quy định, khơi thông nguồn lực cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị nêu cao quyết tâm, hành động quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.