Chuyển hóa hiệu quả nguồn lực, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên năm 2027

Quang cảnh phiên thảo luận tại Hội trường.

Đại biểu tham gia phiên họp tại Hội trường.

Tham gia thảo luận, đại biểu Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình cơ bản thống nhất với Báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Đại biểu Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Đại biểu cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng 9,01%. Đóng góp vào thành quả chung của đất nước, tỉnh Ninh Bình có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,31%, đứng thứ 5 cả nước. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên năm 2027, theo đại biểu, điều quan trọng không chỉ là huy động thêm vốn, mà phải chuyển hóa nguồn lực thành năng suất, giá trị gia tăng và lợi ích cho người dân, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Đại biểu đề cập hai nội dung trọng tâm. Thứ nhất, nâng cao hiệu quả chuyển hóa vốn đầu tư thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng. Theo phương án dự toán Chính phủ trình Quốc hội, chi đầu tư phát triển năm 2027 dự kiến khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, tăng gần 57% so với dự toán năm 2026. Cùng với vốn tín dụng, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, đây là nguồn lực lớn cho tăng trưởng.

Chính phủ đã xác định chuyển trọng tâm đánh giá đầu tư từ tỷ lệ giải ngân sang công trình đưa vào khai thác và năng lực sản xuất mới. Đại biểu đề nghị cụ thể hóa bằng việc đánh giá hiệu quả sau đầu tư theo từng loại dự án, kể cả tác động đến việc làm và đời sống của nhân dân. Đối với đầu tư nước ngoài, cần quan tâm mức độ tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ và chất lượng việc làm. Đối với khoa học - công nghệ, cần đánh giá kết quả nghiên cứu được ứng dụng, thương mại hóa và đóng góp thực tế cho năng suất.

Thứ hai, cần quan tâm đúng mức đến chi phí thời gian của doanh nghiệp.Doanh nghiệp không chỉ chịu chi phí của đồng vốn mà còn chịu chi phí của thời gian. Lãi suất là chi phí nhìn thấy, nhưng thời gian chờ quy hoạch, thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng và phối hợp giữa các cơ quan cũng là chi phí thực của doanh nghiệp. Có trường hợp từng thủ tục đúng hạn, nhưng cả quy trình vẫn kéo dài do chờ giữa các cơ quan. Khi đó, vốn chậm đi vào sản xuất làm giảm hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy, cần rút ngắn khoảng chờ không cần thiết thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước, nhưng không đánh đổi việc tuân thủ pháp luật, chất lượng công trình, môi trường và quyền lợi hợp pháp của người dân, nhất là trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Từ những nội dung trên, đại biểu Lê Văn Thế kiến nghị Chính phủ ba vấn đề: Cần cụ thể hóa trong công tác theo dõi, điều hành năm 2027 một số chỉ số về chất lượng chuyển hóa nguồn lực: năng suất, năng lực sản xuất mới, giá trị gia tăng, mức độ tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước và kết quả thương mại hóa khoa học - công nghệ. Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành thống nhất cách tính, chia sẻ dữ liệu hiện có, tránh báo cáo chồng chéo. Đây là các chỉ số phục vụ điều hành, không phải bổ sung hệ thống chỉ tiêu pháp định hay gánh nặng báo cáo.

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính điều hành đồng bộ chính sách tiền tệ và tài khóa; tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay phù hợp với kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và an toàn hệ thống; khuyến khích các tổ chức tín dụng đánh giá khả năng trả nợ trên cơ sở dòng tiền, dữ liệu và hiệu quả phương án kinh doanh đối với khách hàng đủ điều kiện, gắn với kiểm soát rủi ro. Về chi phí thời gian, đề nghị theo dõi tổng thời gian giải quyết các quy trình liên thông về đầu tư, đất đai, xây dựng; xác định rõ trách nhiệm phối hợp, khắc phục tình trạng bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường tiếp nhận và làm chủ công nghệ; đồng thời tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền trong ứng dụng, mua sắm, thử nghiệm có kiểm soát giải pháp công nghệ mới để kết quả nghiên cứu sớm đi vào sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu nhấn mạnh, tăng trưởng từ 10% trở lên phải đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô, sử dụng vốn hiệu quả và giảm chi phí thời gian. Quan trọng nhất, thành quả tăng trưởng phải được chuyển hóa thành việc làm có chất lượng, thu nhập tốt hơn và đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.