Chuyện hòa giải ở thôn La Thành: Lấy chữ tình hóa giải những 'nút thắt'

Được cả đất lẫn cây từ một vụ hòa giải khó

Thôn La Thành, xã Đoài Phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 thôn cũ (Thiên Lộc, La Gián, Trại Hồ và Triều Đông) với 955 hộ, 3.692 nhân khẩu. Địa bàn rộng, dân số đông, tập trung nhiều trường học và hộ kinh doanh trong khi hạ tầng ngõ xóm còn hẹp, khiến các va chạm dân sinh, nhất là tranh chấp đất đai, lối đi chung dễ phát sinh phức tạp.

Với kinh nghiệm 5 năm làm Trưởng thôn Triều Đông (xã Cổ Đông cũ) và gắn bó với công tác hòa giải từ năm 2021, ông Kiều Tuấn Hưng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ phó Tổ hòa giải thôn La Thành đã nhanh chóng nắm bắt địa bàn, hóa giải hiệu quả các mâu thuẫn ngay từ cơ sở.

Ông Kiều Tuấn Hưng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ phó Tổ hòa giải thôn La Thành. Ảnh: Vân Nga

Chia sẻ về bí quyết làm công tác hòa giải, ông Hưng bộc bạch: Việc nhỏ ở thôn thì ngày nào cũng có, từ va chạm hàng rào, lối đi đến mâu thuẫn gia đình. Là cán bộ cơ sở, phải sâu sát, nắm bắt kịp thời ngay khi sự việc mới manh nha. Giải quyết làm sao để bà con giữ được tình làng nghĩa xóm, thấu tình đạt lý, không để phát sinh đơn thư vượt cấp mới là thành công.

Trong số nhiều vụ việc đã giải quyết, câu chuyện tâm đắc nhất của ông Hưng chính là vụ hòa giải tranh chấp hành lang đất và cây trồng tại khu vực Thiên Lộc, diễn ra ngay sau khi thôn La Thành kiện toàn, ổn định bộ máy sau sáp nhập.

Sự việc bắt nguồn từ một dải đất hành lang rộng khoảng 2m, dài gần 100m nằm giáp ranh con ngõ đi chung. Khoảng 5 - 6 năm trước, thấy phần đất này bỏ trống, một hộ gia đình ở ngõ trong đã trồng dọc theo đó một hàng mít gồm khoảng 20 cây, nay cây đã lớn và bắt đầu cho thu hoạch. Tuy nhiên, phần diện tích này lại liên quan đến ranh giới thửa đất của một hộ gia đình khác, bởi trên bản đồ địa chính qua nhiều thời kỳ có sự đan xen giữa đất của hộ gia đình và đất lưu không.

Hộ có đất phía trong làm đơn khiếu kiện, yêu cầu hộ trồng cây phải giải tỏa, trả lại mặt bằng. Vụ việc kéo dài, qua nhiều lần làm việc ở cấp xã vẫn chưa tìm được tiếng nói chung khiến tình cảm hàng xóm sứt mẻ.

Khi địa bàn được sáp nhập về xã Đoài Phương, vụ việc được giao cho Tổ hòa giải thôn La Thành trực tiếp xử lý. Xác định đây là vụ việc vướng mắc về lịch sử bản đồ địa chính, nếu chỉ phân định cứng nhắc sẽ rất khó thuyết phục, ông Kiều Tuấn Hưng cùng các thành viên Tổ hòa giải đã chọn cách tiếp cận kiên trì, vận động theo hướng hài hòa lợi ích cộng đồng.

Ông Hưng trực tiếp gặp gỡ hộ gia đình có đất liên quan, phân tích thấu đáo về nguồn gốc đất đai qua các thời kỳ cũng như lợi ích lâu dài của việc mở rộng ngõ đi chung. Được khơi thông tư tưởng, gia đình này đã đồng ý tự nguyện hiến phần diện tích đất tranh chấp cho thôn để làm đường giao thông. Ngay lập tức, Tổ hòa giải mời gia đình ra hội trường thôn lập biên bản xác nhận việc hiến tặng đất công khai, minh bạch.

Có trong tay cơ sở pháp lý và sự đồng thuận từ phía bên kia, ông Hưng tiếp tục đến vận động gia đình trồng hàng mít, đưa ra hai phương án thấu tình đạt lý: Một là tự nguyện di dời cây để trả lại mặt bằng chung cho thôn; hai là hiến toàn bộ hàng cây cho tập thể quản lý. Thấy cách làm công tâm, hợp tình hợp lý và giữ được thể diện cho cả hai bên, gia đình trồng cây đã vui vẻ hiến tặng toàn bộ 20 cây mít cho thôn.

Vụ khiếu kiện kéo dài nhiều năm khép lại trong sự phấn khởi của nhân dân. Con ngõ chung được mở rộng khang trang, hàng mít vẫn được giữ nguyên tạo bóng mát và cảnh quan xanh sạch cho đường làng, lại bổ sung thêm nguồn quỹ cho thôn. Ông Hưng vui vẻ gọi vui đây là vụ hòa giải mà "thôn được cả đất lẫn cây, còn bà con thì giữ trọn tình nghĩa".

Điểm tựa củng cố khối đại đoàn kết từ cơ sở

Không chỉ bản lĩnh trong các vụ việc đất đai phức tạp, từ năm 2020 đến nay, trên cương vị Tổ phó Tổ hòa giải, ông Kiều Tuấn Hưng đã cùng tập thể tổ hòa giải thành công 15/16 vụ việc phát sinh tại địa phương, bao gồm nhiều mâu thuẫn gia đình, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, tranh chấp môi trường.

Điển hình như vụ việc vợ chồng anh Nguyễn Đức Miền và chị Nguyễn Thị Nương mâu thuẫn gay gắt, dẫn đến ly thân suốt 8 tháng vì áp lực sinh con trai. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng giữa ông Hưng và các thành viên trong tổ, các hòa giải viên đã kiên trì chia làm hai mũi: Một nhóm do ông Hưng phụ trách trực tiếp đến nhà thuyết phục người chồng; nhóm còn lại sang tận quê ngoại để động viên người vợ. Ròng rã 45 ngày kiên trì phân tích, gỡ nút thắt tâm lý, hai vợ chồng đã gạt bỏ tự ái, trở về đoàn tụ tại hội nghị hòa giải ở Nhà văn hóa thôn, sau đó đón thêm thành viên mới trong niềm vui chung của cả xóm.

Nhận xét về người cộng sự của mình, bà Ngô Thị Thực (thôn La Thành) khẳng định, sự nhiệt tình, không quản ngại ngày đêm, mưa gió và cách xử lý công việc công tâm, sâu sát cơ sở của ông Hưng chính là điểm tựa tạo nên niềm tin của nhân dân đối với công tác hòa giải tại địa phương.

Ông Kiều Tuấn Hưng (đứng giữa) trao đổi cùng cán bộ xã và người dân. Ảnh: Vân Nga

Theo dõi sát sao phong trào hòa giải ở địa phương, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đoài Phương Nguyễn Thu Thủy cho biết, việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ thôn trực tiếp bám sát cơ sở như ông Kiều Tuấn Hưng là chìa khóa then chốt để giữ gìn ổn định an ninh trật tự. Những cách làm sáng tạo, thấu tình đạt lý của Tổ hòa giải thôn La Thành không chỉ giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn dân sinh ngay từ khi mới phát sinh mà còn góp phần quan trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Bùi Hữu Nam nhấn mạnh: Công tác hòa giải ở cơ sở không đơn thuần là việc phân xử đúng sai theo các điều luật cứng nhắc, mà quan trọng hơn là khơi gợi được tình đoàn kết, đạo lý truyền thống và sự đồng thuận trong cộng đồng. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên, đồng thời nhân rộng những điển hình "dân vận khéo" như Trưởng thôn Kiều Tuấn Hưng, xem đây là hạt nhân nòng cốt góp phần xây dựng đời sống văn hóa và giữ vững bình yên trên quê hương Đoài Phương.

Với ông Kiều Tuấn Hưng, phần thưởng lớn nhất sau mỗi vụ hòa giải thành công không nằm ở những tấm giấy khen, mà là sự bình yên của từng nếp nhà và sự đồng thuận của người dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.