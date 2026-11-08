Các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết thực thi. (Nguồn: BTC 248)

Với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”, Diễn đàn năm nay đánh dấu bước chuyển từ xây dựng nền tảng giá trị và chuẩn mực sang tổ chức lực lượng, phát triển công cụ và thúc đẩy thực thi.

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Diễn đàn cũng là hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” và tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2026.

Hành trình 10 năm xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch VNABC khẳng định, thực tiễn 10 năm triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” đã khẳng định, để một giá trị đi vào đời sống doanh nghiệp, cần sự nêu gương của người đứng đầu và sự bền bỉ trong từng quyết định quản trị. Những doanh nghiệp thực hành tốt văn hóa kinh doanh cần được ghi nhận, khuyến khích và có thêm điều kiện phát triển.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch VNABC phát biểu tại Diễn đàn. (Nguồn: BTC 248)

Ông Hồ Anh Tuấn cho rằng, việc chọn chủ đề của Diễn đàn năm nay cho thấy văn hóa hiện diện trong cách doanh nghiệp tạo ra của cải, đối đãi với con người và nhận trách nhiệm trước xã hội. Khi được thực hành nhất quán, những giá trị ấy tạo dựng niềm tin, nâng chất lượng quản trị và trở thành năng lực cạnh tranh.

Thành quả kinh tế lại cần được vun đắp cho con người, cho sáng tạo và cho chính nền tảng văn hóa đã nuôi dưỡng sự phát triển ấy. Mỗi doanh nghiệp được tin cậy hơn sẽ góp thêm uy tín cho Việt Nam. Mỗi thành công có trách nhiệm sẽ góp thêm nền tảng cho sự thịnh vượng lâu dài của đất nước.

“Các Nghị quyết 68, 79, 80 và 23 của Bộ Chính trị mở ra thời cơ quan trọng để kết nối các lực lượng doanh nghiệp, nguồn lực văn hóa và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban tổ chức 248, VNABC và cộng đồng doanh nghiệp xác định trách nhiệm đóng góp vào việc thực hiện những định hướng ấy bằng công việc cụ thể, trong đó có Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026–2035, Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động…”, ông Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Văn hóa kinh doanh phải trở thành năng lực cạnh tranh quốc gia

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có vai trò và đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; tạo ra nhiều việc làm, sản phẩm, thương hiệu Việt Nam, góp phần nâng cao đời sống người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh mới nhiều thách thức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban tổ chức Cuộc vận động, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cùng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. (Nguồn: BTC 248)

Từ Bộ tiêu chí văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đến Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hiệp hội ban hành, cùng với hệ thống tiêu chí và cơ chế tôn vinh những văn hóa doanh nghiệp, tập trung vào những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, doanh nhân là thượng tôn pháp luật, cốt cách doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững đã thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, có vị thế và sức cạnh tranh ngày càng cao trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh thì văn hóa quyết định khả năng đi xa”. Tư tưởng đó đặt ra yêu cầu phải nhận thức sâu sắc hơn vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế nói chung và trong hoạt động của doanh nghiệp nói riêng.

Văn hóa kinh doanh không chỉ là đạo đức, chuẩn mực ứng xử mà còn là nền tảng tạo dựng niềm tin, bản lĩnh, uy tín và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Một nền kinh tế phát triển bền vững không chỉ cần những doanh nghiệp mạnh về vốn, công nghệ, mà còn cần những doanh nghiệp có nền tảng văn hóa, nhân văn, có uy tín và bản sắc riêng, có trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng, có khát vọng lớn vươn tầm thế giới, cùng hội tụ trong một hệ giá trị vững chắc, tạo ra sức ảnh hưởng và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp quan tâm một số vấn đề.

Thứ nhất, xây dựng văn hóa kinh doanh cần gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đề cao tinh thần yêu nước, thượng tôn pháp luật, trách nhiệm công dân, tinh thần sáng tạo không ngừng và khát vọng cống hiến. Mỗi doanh nhân không chỉ là người tạo của cải vật chất mà còn phải nêu gương trong thực hành các giá trị văn hóa, bảo đảm sự nhất quán giữa cam kết và hành động, góp phần giữ gìn, kiến tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng hình ảnh và uy tín quốc gia.

Thứ hai, cần tập trung chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực, thành động lực phát triển, sức mạnh mềm và năng lực cạnh tranh quốc gia. Gắn văn hóa kinh doanh với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, chủ trọng bản quyền, khai thác hiệu quả tài sản số, đặc biệt phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đưa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam trở thành sản phẩm, thương hiệu có giá trị và đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế.

Thứ ba, đưa văn hóa kinh doanh đi vào thực chất, trở thành năng lực quản trị và động lực phát triển của doanh nghiệp. Đưa chữ tín, sự liêm chính, tinh thần phụng sự Tổ quốc của bản sắc Việt Nam vào từng quyết định quan trọng, từng sản phẩm thương hiệu của doanh nghiệp. chuyển mạnh từ tuyên truyền, vận động sang thực hành, từ xây dựng chuẩn mực sang triển khai các chuẩn mực đó trong phương thức của doanh nghiệp; đo lường bằng hiệu quả thực chất và nhân rộng những mô hình tốt. Văn hóa phải được thể hiện bằng chất lượng sản phẩm, bằng uy tín thương hiệu, mức thụ hưởng và sự phát triển của người lao động và những đóng góp cụ thể cho xã hội.

Toàn cảnh Diễn đàn. (Nguồn: BTC 248)

Thứ tư, tăng cường tham gia góp ý, phản biện, xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tin tưởng, khi văn hóa kết tinh trong từng sản phẩm, từng thương hiệu, các giá trị văn hóa tốt đẹp sẽ tiếp tục được nhân lên và lan tỏa cùng với khát vọng lớn của doanh nghiệp Việt Nam, chúng ta sẽ tiếp tục có thêm những thương hiệu mạnh, có sức cạnh tranh toàn cầu.

Công bố Khung hành động phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035

Tại Diễn đàn, Ban tổ chức đã công bố Khung hành động phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035. Với mệnh đề xuyên suốt “Văn hóa kinh doanh Việt Nam chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”, Khung hành động gồm chín cấu phần cung cấp nền tảng và công cụ, bốn chương trình tổ chức hành động, hai đề án định hướng phát triển.

Cụ thể, 9 cấu phần tạo nền tảng và công cụ thực thi gồm: Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam; Bộ đo Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp; VBCI-Local, hướng tới đánh giá và thúc đẩy hệ sinh thái văn hóa kinh doanh địa phương; Trust Index - Chỉ số niềm tin; Hộ chiếu Văn hóa kinh doanh; Đại sứ Văn hóa kinh doanh; Sách trắng Văn hóa kinh doanh; VBN GLOBAL - Mạng lưới doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam toàn cầu; Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035.

Bốn chương trình tổ chức hành động gồm: Doanh nghiệp thực hành và tạo giá trị; Địa phương phát triển hệ sinh thái; Doanh nhân Việt Nam toàn cầu cùng hành động; Xây dựng và vận hành Liên minh chiến lược. Các chương trình hướng tới đưa giá trị và chuẩn mực vào thực tiễn, kết nối sáng kiến và nguồn lực theo năng lực của từng chủ thể.

Hai đề án định hướng phát triển gồm: “Phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam nhằm chuyển hoá giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”; “Xây dựng Văn hóa kinh doanh trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam”.

Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra Tọa đàm “Đưa Khung hành động 9-4-2 vào thực tiễn - Giải pháp và hành động”. (Nguồn: BTC 248)

Tại Diễn đàn, Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động Phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035 chính thức ra mắt. Liên minh bao gồm 28 Tập đoàn, Tổng công ty, các Hội và Hiệp hội doanh nghiệp lớn, trong đó có 19 đơn vị trong nước và 9 đơn vị ngoài nước. Liên minh là cơ chế phối hợp tự nguyện giữa các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội và các lực lượng đồng thuận với Khung hành động, nhằm huy động sáng kiến, tri thức và nguồn lực, thúc đẩy triển khai các mục tiêu vào thực tiễn.

Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra Tọa đàm “Đưa Khung hành động 9-4-2 vào thực tiễn - Giải pháp và hành động”. Tọa đàm có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp; tập trung vào bài toán đưa Khung hành động 9-4-2 vào thực tiễn, làm rõ vai trò và giải pháp của các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp và các lực lượng đồng hành trong việc chuyển hóa giá trị văn hóa thành chất lượng quản trị, niềm tin, uy tín và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.