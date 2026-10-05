Chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực phát triển đất nước

Phát biểu tại họp báo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh: “Văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, mà quan trọng hơn là phải chuyển hóa các giá trị ấy thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp cho phát triển đất nước. Đây cũng chính là vấn đề trung tâm mà hội thảo quốc gia lần này mong muốn đặt ra để cùng trao đổi, làm rõ”.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng thông tin về Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Theo ban tổ chức, Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” sẽ được tổ chức vào ngày 10-10-2026, tại Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội. Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Bộ Công an phối hợp tổ chức hội thảo. Lãnh đạo Quốc hội sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Tham dự hội thảo có khoảng 200 đại biểu là đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, các bộ, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trọng điểm; đại diện lãnh đạo các học viện, trường đại học khối khoa học xã hội và nhân văn; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, điện ảnh…

Đến nay, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 70 bài tham luận công phu, giàu ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Nội dung các tham luận tập trung 3 nhóm nội dung: Những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; thực trạng những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay; kiến nghị hoàn thiện chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Ban tổ chức hội thảo cho biết, những kiến nghị, đề xuất tại hội thảo sẽ được Ban tổ chức tổng hợp, xây dựng thành Báo cáo kiến nghị chính sách, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời thể chế hóa thành các chủ trương, quyết sách lớn về phát triển văn hóa trong tình hình hiện nay. Ban tổ chức hy vọng hội thảo sẽ góp phần đẩy mạnh thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể, đồng thời sửa đổi các vướng mắc để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.