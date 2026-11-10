Chuyển hóa dư địa phát triển sản xuất công nghiệp thành tăng trưởng thực chất

Mặc dù chuỗi cung ứng trong và ngoài nước vẫn đối mặt với nhiều thách thức, yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao và sức ép cạnh tranh đối với doanh nghiệp ngày càng lớn nhưng sản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đồng thời, khu vực công nghiệp vẫn là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của TP. Hồ Chí Minh.

Sản xuất hàng may mặc tại Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu May Phương Nam (quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh). Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Thống kê của Sơ Công Thương TP. Hồ Chí Minh, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng năm 2026 của TP. Hồ Chí Minh tăng 11,0% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,4%, phản ánh sự phục hồi của năng lực sản xuất, sự cải thiện của đơn hàng và nhu cầu thị trường, cũng như tạo nền tảng cho thành phố tiếp tục thúc đẩy công nghiệp trong hai tháng cuối năm 2026.

Đặc biệt, tình hình cung cấp điện bảo đảm an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt tại TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm 10 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 50.216 triệu kWh, tăng 7,63% so với cùng kỳ năm 2025.

Một số chuyên gia đánh giá, kết quả 10 tháng năm 2026 đã tạo được nền tảng tăng trưởng tích cực, nhưng kết quả cả năm 2026 phụ thuộc vẫn vào khả năng chuyển hóa các dư địa hiện có thành tăng trưởng thực chất trong quý IV/2026. Bên cạnh đó, mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10,2% trở lên đặt ra yêu cầu rất cao cho ngành công thương TP. Hồ Chí Minh về tiến độ thực hiện những nhiệm vụ như mở rộng sản xuất, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy xuất khẩu và tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn đối với doanh nghiệp.

Vì vậy, trong hai tháng cuối năm 2026, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cần tối ưu khai thác hiệu quả các dư địa hiện có, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và Bộ Công Thương để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp. Sở cũng nên linh hoạt phát huy vai trò đầu mối liên ngành và thúc đẩy sản xuất công nghiệp từ những ngành có dư địa tăng trưởng nhằm mở rộng thị trường phát huy vai trò dẫn dắt sức mua; đa dạng hóa chuỗi cung ứng duy trì đà sản xuất;…

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, nhằm góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng cho TP. Hồ Chí Minh trong hai tháng cuối năm 2026, sở sẽ triển khai những giải phát trọng tâm: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kết nối chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics; khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp. Đồng thời, sở chủ động bảo đảm an ninh cung ứng năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh; hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý cho các động lực phát triển mới của ngành;…

Thực tế ngay khi bước vào tháng đầu tiên của quý IV/2026, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã khẩn trương triển khai mạnh mẽ mô hình liên kết giữa thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao, giải trí và dịch vụ liên quan. Mô hình này nhằm khuyến khích doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xây dựng phong phúcgói sản phẩm tích hợp, ưu đãi chéo, kết hợp mua sắm trực tiếp với thương mại điện tử, livestream và thanh toán số.

Hơn thế, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cũng mở rộng sự tham gia của các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, hướng đến kết nối khoảng 10 - 15 sự kiện, chương trình trọng điểm. Thông qua chuỗi sự kiện, chương trình trọng điểm này, sở tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm doanh nghiệp, điểm bán và dịch vụ tham gia phấn đấu doanh thu tăng thêm khoảng 10 - 20% so với kịch bản không có chương trình.

Dự kiến trong tháng 11/2026, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics với doanh nghiệp khai thác cảng biển trên địa bàn thành phố, tập trung vào cơ chế, chính sách cảng, kết nối dữ liệu giữa cảng - hãng tàu - chủ hàng - bãi container và giải pháp giảm chi phí logistics. Cùng đó, sở tổ chức một số chương trình xúc tiến thương mại tại tỉnh Champasak (Lào), tỉnh Kandal và tỉnh Takeo (Campuchia),… hướng đến mục tiêu ưu tiên tìm kiếm nhà nhập khẩu, nhà phân phối và thiết lập quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh với đối tác tại các thị trường này.

Riêng đối với Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp FDI và đa dạng chuỗi cung ứng. Dự kiến trong tháng 12/2026, sở sẽ hoàn thiện hồ sơ tham mưu ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng giai đoạn 2026 – 2030; đảm bảo tiến độ lựa chọn chủ đầu tư đối với ba cụm công nghiệp tiềm năng gồm: Long Tân, Thanh An 1 và Tân Định 1.

Ở góc độ bộ, ngành, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, Chính phủ giao ngành công thương những mục tiêu, nhiệm vụ rất cao trong năm 2026 như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12-14%. Để hoàn thành nhiệm vụ, cần sự chung sức của toàn ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa những đơn vị thuộc Bộ Công Thương với Sở Công Thương địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong đó, khu vực phía Nam, nhất là TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò hết sức quan trọng về quy mô sản xuất công nghiệp, thị trường tiêu dùng, xuất khẩu và tiềm năng năng lượng lớn. Mỗi năng lực sản xuất mới được đưa vào vận hành, mỗi thị trường được mở rộng tại khu vực đều đóng góp trực tiếp vào kết quả chung của ngành công thương và kinh tế cả nước.

Để bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và tạo đà cho năm 2027, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đề nghị Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam tập trung nâng chất lượng tăng trưởng thông qua chủ động nắm đơn hàng, nhu cầu nguyên liệu, vận tải và thay đổi chính sách ở thị trường lớn; phối hợp với hệ thống Thương vụ, đơn vị thuộc Bộ để cảnh báo sớm, hướng dẫn xuất xứ và ứng phó điều tra phòng vệ thương mại. Các đơn vị chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), xúc tiến thương mại phải gắn với nhà mua hàng, kênh phân phối và hợp đồng cụ thể.

Bà Thắng nhấn mạnh, TP. Hồ Chí Minh phải phát huy vai trò "đầu mối kết nối tiêu thụ - xuất khẩu", còn các địa phương phía Nam cần thực chất hóa liên kết vùng bằng sản phẩm cụ thể. Bên cạnh đó, các địa phương phía Nam phối hợp chặt chẽ ngành điện trong xây dựng phương án vận hành an toàn hệ thống điện trong mùa cao điểm sản xuất cuối năm; ưu tiên cấp điện ổn định cho khu, cụm công nghiệp và dự án sản xuất lớn; nhất là không để xảy ra đứt gãy nguồn cung điện cục bộ.

Đối với quản trị mục tiêu và kịch bản điều hành quý IV/2026, các Sở Công Thương rà soát kỹ từng chỉ tiêu ngành thiết lập cơ chế giám sát nhóm doanh nghiệp, dự án lớn có khả năng đóng góp ngay dư địa sản lượng từ nay đến cuối năm 2026. Ngược lại, với chỉ tiêu có nguy cơ khó đạt, các Sở Công Thương phải chủ động tham mưu cho UBND tỉnh/thành phố phương án, giải pháp bù đắp khả thi, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2027 bám sát năng lực thực tế./.