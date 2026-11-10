Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy

Công an thành phố Đà Nẵng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh Trường trung học phổ thông Ngô Quyền. (Ảnh: ĐĂNG KHÔI)

Xây dựng xã, phường không ma túy

Là địa bàn điểm đi đầu xây dựng mô hình “Phường không ma túy”, tình hình tệ nạn và tội phạm ma túy tại phường Hải Châu đang chuyển biến tích cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết, thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy phường, Ủy ban nhân dân phường ban hành kế hoạch xây dựng “Phường Hải Châu không ma túy”.

Phường tập trung lực lượng, biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chú trọng quản lý các loại hình kinh doanh như quán bar, vũ trường, karaoke, căn hộ cho thuê... dễ bị tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động.

Phường phấn đấu năm 2026 hoàn thành tất cả các tiêu chí xây dựng phường không ma túy; năm 2027 trở đi, đạt tiêu chí phường không ma túy.

Theo Thượng tá Trịnh Trường Nhơn, Trưởng Công an phường Hải Châu, thực hiện kế hoạch xây dựng “Phường Hải Châu không ma túy”, ngay trong năm 2026, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp căn cơ. Trọng tâm là công tác quản lý, giáo dục đối tượng có nguy cơ cao.

Công an phường đã ban hành kế hoạch triển khai mô hình “Sát cánh cùng em”, phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp quản lý, hỗ trợ 70 thiếu niên có dấu hiệu vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Bước đầu, mô hình mang lại hiệu quả rõ rệt: giúp đỡ tám em tiến bộ, đưa hai em ra khỏi diện quản lý và hỗ trợ giải quyết việc làm ổn định cho năm trường hợp. Việc chủ động răn đe, tăng cường sự có mặt công khai của lực lượng Công an tại các “điểm nóng” tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ma túy đã tạo sức ép lớn lên các đối tượng phạm tội, đồng thời giải tỏa tâm lý e ngại của người dân. Qua đó, nhân dân đã chủ động cung cấp gần 30 nguồn tin có giá trị về ma túy, góp phần giữ vững an ninh địa bàn.

Đáng chú ý, Công an phường đã thí điểm thành lập nhóm “HC-20 Team”. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của lực lượng Công an, nhóm đã hóa trang, mật phục theo dõi các đối tượng nghi vấn, tích cực hỗ trợ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Từ khi thành lập đến nay, mô hình đã phối hợp phát hiện sáu đối tượng dương tính với chất ma túy.

Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy

Theo báo cáo, từ đầu năm 2026, Đảng ủy Công an thành phố phát huy vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống ma túy; qua đó quản lý chặt địa bàn, trấn áp tội phạm để làm sạch và chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp.

Chín tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 997 vụ, 1.693 đối tượng phạm tội về ma túy, xử lý hành chính 2.477 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy và đưa đi cai nghiện ma túy tập trung 1.115 đối tượng. Hiện toàn thành phố đang quản lý 5.426 đối tượng liên quan ma túy.

Công an thành phố đã triển khai rất hiệu quả cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, lập hồ sơ quản lý đối tượng ma túy phục vụ làm sạch, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Qua đó, tổ chức xét nghiệm 56.040 đối tượng nghi vấn, phát hiện mới 1.867 người dương tính ma túy; điều tra, truy xét, làm rõ 327 vụ, 601 đối tượng phạm tội ma túy và đưa đi cai nghiện tập trung 472 người.

Cùng với đấu tranh, xử lý tội phạm, công tác phòng ngừa xã hội được chú trọng. Công an thành phố tổ chức 73 buổi tuyên truyền phòng chống ma túy tại trường học, tổ dân phố với hơn 26.000 lượt người tham dự.

Theo đánh giá của Công an thành phố, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy còn những diễn biến phức tạp; nguồn cầu về ma túy vẫn ở mức cao khi số đối tượng liên quan ma túy được phát hiện, lập hồ sơ quản lý ngoài xã hội hiện rất lớn nhưng việc quản lý của lực lượng chức năng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, một số đối tượng lợi dụng ở ngoài xã hội tiếp tục phạm tội, vi phạm pháp luật; nguồn cung ma túy chưa được phát hiện, xử lý triệt để.

Đến nay, 38/94 xã, phường, đặc khu đã đạt tiêu chí không ma túy. Đơn vị phấn đấu trong năm 2026 có ít nhất 40% số xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy; hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng không ma túy trước năm 2030, phấn đấu hoàn thành trong năm 2028. Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an thành phố xác định xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, gắn với nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Đến nay, 38/94 xã, phường, đặc khu đã đạt tiêu chí không ma túy. Đơn vị phấn đấu trong năm 2026 có ít nhất 40% số xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy; hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng không ma túy trước năm 2030, phấn đấu hoàn thành trong năm 2028.