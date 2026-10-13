Chuyển hóa chính sách thành cơ hội đầu tư

TS. Nguyễn Quốc Anh, Phó Chủ tịch hội đồng Trường ĐH Công nghệ TPHCM: Mở đường cho doanh nghiệp công nghệ cao

Chúng tôi đã xây dựng Viện Công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Lĩnh vực này đòi hỏi nguồn lực rất lớn cho hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Chính sách hỗ trợ tối thiểu 30% tiền thuê đất trong 5 năm đầu cùng các ưu đãi thuế cho DN công nghệ/sáng tạo của Nghị quyết 198 là vô cùng thiết thực.

Điều này giúp giảm đáng kể áp lực tài chính trong giai đoạn đầu, giải phóng nguồn lực để các đơn vị tập trung tái đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ và nhân lực.

Quan trọng hơn, chính sách này không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, còn tiếp thêm động lực và niềm tin để nhà trường yên tâm đầu tư dài hạn, tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái khoa học - công nghệ và thúc đẩy mối liên kết giữa Nhà trường với DN.

Sau giai đoạn hỗ trợ 5 năm đầu, chúng tôi kỳ vọng thành phố sẽ tiếp tục duy trì các cơ chế khuyến khích phù hợp đối với những đơn vị thực sự cam kết đầu tư lâu dài cho R&D và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Bởi đây là những mảng cần thời gian đầu tư dài hơi, nhưng lại quyết định năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế.

Điều các đơn vị cần nhất là chính sách được triển khai ổn định, thông thoáng và có tính nhất quán dài hạn để yên tâm xây dựng chiến lược phát triển. Nghị quyết 198 đã thể hiện rất rõ tinh thần Nhà nước đồng hành cùng khu vực tư nhân. Khi cơ chế tháo gỡ được những khó khăn trước mắt, các đơn vị sẽ có thêm nền tảng vững chắc để mạnh dạn đầu tư, đổi mới và phát triển bền vững n

Ông Diệp Nam Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex: Giảm áp lực tâm lý cho doanh nghiệp

Trong nhiều năm qua, hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước đối với DN chấp hành tốt đã giảm đi đáng kể, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Việc chính thức hóa cam kết “chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm” và giới hạn tần suất kiểm tra trong Nghị quyết 198 là một bước đi rất tích cực, giúp tạo không gian chủ động cho DN.

Chẳng hạn trong ngành thực phẩm, chính sách cho phép DN tự công bố chất lượng sản phẩm và tự chịu trách nhiệm là một bước tiến rất hay. DN tự công bố tỷ lệ thành phần, quy trình sản xuất và vận hành đúng theo cam kết đó.

Cơ quan quản lý chỉ tiến hành hậu kiểm khi phát hiện sản phẩm trên thị trường có dấu hiệu sai lệch. Tương tự đối với lĩnh vực thuế, DN chủ động tự kê khai, tính toán. Cơ quan thuế chỉ quyết toán và thu bổ sung nếu có sai sót không cố ý. Cơ chế này giúp loại bỏ các đợt kiểm tra chồng chéo, giúp DN tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí vận hành.