Chuyển hóa chiều sâu văn hóa thành giá trị phát triển
Văn hóa đang được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển có khả năng tạo ra những giá trị kinh tế mới, đồng thời củng cố bản sắc và sức mạnh cạnh tranh của mỗi quốc gia, đô thị. Đối với Hà Nội, bài toán đặt ra là làm thế nào để những giá trị được tích lũy qua nghìn năm lịch sử không chỉ hiện diện trong các di tích, di sản mà tiếp tục được tái tạo, chuyển hóa thành sản phẩm sáng tạo và nguồn lực cho tương lai.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuyen-hoa-chieu-sau-van-hoa-thanh-gia-tri-phat-trien-246261107130401047.htm