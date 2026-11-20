Các nhà lãnh đạo tại COP31 diễn ra ở thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

Khơi thông nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến hành động

Những ngày qua, COP31 kéo dài 2 tuần diễn ra tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, quy tụ các nhà lãnh đạo của gần 200 quốc gia. Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh trái đất trong năm qua chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng vượt ngưỡng 46 độ C tại châu Âu và Địa Trung Hải, lên tới 48 độ C ở Ấn Độ và Pakistan, hay lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal...

Cơ quan giám sát khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) Copernicus cảnh báo, năm 2026 có thể trở thành năm nóng thứ 2 trong lịch sử, làm thu hẹp đáng kể khoảng thời gian để thế giới kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trước yêu cầu cấp bách đó, trọng tâm xuyên suốt tại COP31 là chuyển hóa các cam kết trên giấy thành nguồn lực tài chính và giải pháp thực thi cụ thể.

Tại hội nghị, ông Simon Stiell, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) khẳng định, năng lượng tái tạo là lời giải rõ ràng nhất để củng cố an ninh năng lượng, khi việc lắp đặt các hệ thống điện sạch đã giúp nền kinh tế toàn cầu tiết kiệm hàng trăm tỷ USD.

Đồng quan điểm, ông Chris Bowen, Chủ tịch phái đoàn đàm phán COP31 của Australia bày tỏ kỳ vọng, hội nghị sẽ chứng minh hiệu quả của chủ nghĩa đa phương trong việc đưa Thỏa thuận Paris đi vào thực chất.

Trên thực tế, nhiều cam kết tài chính và sáng kiến thiết thực đã được kích hoạt ngay tại diễn đàn. Nổi bật là việc các tổ chức và quỹ tài trợ công bố gói hỗ trợ hơn 480 triệu USD nhằm cắt giảm khí methane và các chất gây ô nhiễm siêu mạnh trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và chất thải. Khoản kinh phí này tiếp nối hơn 530 triệu USD đã được giải ngân kể từ khi Cam kết Methane toàn cầu khởi động năm 2021.

Song song với đó, Liên minh khí hậu và không khí sạch (CCAC) bổ sung 25 triệu USD, nâng tổng quỹ lên 50 triệu USD để hỗ trợ 30 quốc gia đang phát triển kiểm soát khí thải ngắn hạn, qua đó trực tiếp kiềm chế đà nóng lên của trái đất trong ngắn hạn.

Về định hướng chuyển đổi hệ thống năng lượng, nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp cùng Australia thúc đẩy sáng kiến điện khí hóa toàn cầu “35-by-35”. Chương trình đặt mục tiêu nâng tỷ trọng điện năng trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng của thế giới từ mức hơn 20% hiện nay lên 35% vào năm 2035 thông qua phát triển giao thông công cộng sạch, hiện đại hóa lưới điện và công nghiệp xanh. Ngay sau khi công bố vào ngày 12/11, 14 quốc gia như Đức, Hàn Quốc, Na Uy, Pakistan đã lên tiếng ủng hộ.

Bên lề hội nghị, Australia và Đan Mạch đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phát triển điện gió ngoài khơi, lưu trữ năng lượng và hydro tái tạo, tạo động lực lan tỏa cho chuỗi cung ứng sạch.

Một điểm nhấn mới mẻ tại COP31 là nỗ lực bảo vệ tính toàn vẹn của thông tin khí hậu trong kỷ nguyên số. Ngày 13/11, sáng kiến do Liên hợp quốc, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) và Brazil đồng chủ trì đã công bố bộ ưu tiên hành động nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu khí hậu do trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp công nghệ minh bạch mức tiêu thụ năng lượng và tài nguyên nước. Đức đã cam kết tài trợ hơn 2,2 triệu USD cho chương trình này, đi kèm sự ra đời của Hiến chương về tính toàn vẹn thông tin khí hậu trong quảng cáo nhằm ngăn chặn việc trục lợi từ thông tin sai lệch.

Thu hẹp khác biệt để hướng tới đồng thuận bền vững

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, tiến trình đàm phán tại COP31 vẫn đối mặt với không ít lực cản do sự khác biệt về lợi ích và năng lực giữa các nhóm quốc gia. Việc Mỹ tiếp tục không tham gia cơ chế hợp tác khí hậu kể từ năm 2025, cùng sự vắng mặt của một số lãnh đạo các nền kinh tế lớn tại phiên họp cấp cao khiến giới quan sát kỳ vọng các nước châu Âu và các nền kinh tế chủ chốt sẽ thể hiện vai trò điều phối mạnh mẽ hơn để duy trì đà hợp tác chung.

Bài toán khó nhất trên bàn nghị sự vẫn là lộ trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch. Trong tài liệu “Tổng hợp các ý kiến và đề xuất” do đoàn đàm phán Australia công bố ngày 13/11 để chuẩn bị cho văn kiện chính trị chung, đề xuất tiếp tục chuyển dịch khỏi than đá, dầu mỏ và khí đốt nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các quốc đảo nhỏ.

Tuy nhiên, một số quốc gia sản xuất dầu mỏ lại bảo lưu quyền tiếp tục khai thác nguồn tài nguyên truyền thống nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong nước. Tương tự, sáng kiến điện khí hóa của nước chủ nhà cũng nhận được nhiều góp ý từ Liên minh châu Âu và các tổ chức môi trường với đề nghị cần gắn chặt mục tiêu tăng tỷ trọng điện với điều kiện nguồn điện phải xuất phát từ năng lượng tái tạo, kết hợp giải pháp tái chế để giảm 25 - 40% áp lực khai thác khoáng sản thiết yếu như lithium và đồng vào năm 2050.

Lĩnh vực tài chính thích ứng cũng đòi hỏi những bước đi đột phá để thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu và thực tế. Theo Báo cáo khoảng trống thích ứng của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), nhu cầu tài chính thích ứng của các nước đang phát triển có thể lên tới 310 - 365 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035, cao gấp 12 - 14 lần mức vốn công quốc tế hiện có.

Tại hội nghị, nhóm các quốc gia châu Phi và Philippines nhấn mạnh yêu cầu đơn giản hóa thủ tục tiếp cận vốn, tăng cường viện trợ không hoàn lại và chuyển giao công nghệ. Để chủ động bổ sung nguồn lực, một nhóm quốc đảo nhỏ đang nghiên cứu thành lập quỹ tài chính gắn với nguồn thu kiều hối nhằm huy động khoảng 3 tỷ USD mỗi năm phục vụ nâng cao khả năng chống chịu thiên tai.

Ngoài ra, thời điểm công bố báo cáo đánh giá khoa học tiếp theo của Ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) cũng đang được thảo luận kỹ lưỡng. Trong khi nhiều thành viên mong muốn báo cáo hoàn thành vào năm 2028 để phục vụ kỳ rà soát toàn cầu, một số nền kinh tế lớn như Saudi Arabia, Ấn Độ và Trung Quốc đề xuất lùi sang năm 2029 nhằm có thêm thời gian tích hợp đầy đủ các nghiên cứu từ nhóm nước đang phát triển.

Dù còn những điểm cần tiếp tục thương lượng, COP31 vẫn khẳng định giá trị không thể thay thế của cơ chế đối thoại đa phương. Như nhận định của cựu Thủ tướng Pháp Laurent Fabius, từ khóa quan trọng nhất tại COP31 chính là “thực hiện”. Với sự đóng góp tích cực của các thành viên trách nhiệm, trong đó có Việt Nam, thông qua các chương trình chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển thị trường carbon và đề án 1 triệu ha lúa phát thải thấp, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực biến COP31 thành bước ngoặt khơi thông nguồn lực, bảo đảm quá trình chuyển đổi xanh diễn ra công bằng và bền vững cho tất cả các quốc gia.

Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam đang kiên trì theo đuổi mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 gắn với tăng trưởng xanh. Tính đến cuối năm 2025, cả nước đã có khoảng 270.000 ô tô điện lưu hành, gần 600 công trình đạt tiêu chuẩn xanh và dư nợ tín dụng xanh vượt mốc 750.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 28,54 tỷ USD), tạo nền tảng thực chất để huy động hiệu quả các nguồn vốn và công nghệ quốc tế.