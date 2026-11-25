Ngày Văn hóa Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét với mục tiêu đặt nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân làm trung tâm cho mọi hoạt động

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa từ chủ trương đến thực tiễn

Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, với hơn 400 hoạt động tại 34 tỉnh/ thành phố đã mở ra không gian để người dân trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm và tham gia vào các hoạt động văn hóa. Từ những chương trình nghệ thuật, không gian trưng bày di sản đến các hoạt động sáng tạo cộng đồng, văn hóa được đưa đến gần hơn với mọi người dân. Đằng sau sự lan tỏa ấy là những nỗ lực bền bỉ của cơ quan quản lý Nhà nước cùng các bên liên quan trong hoàn thiện chính sách, huy động nguồn lực và đổi mới phương thức tổ chức, nhằm bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa ngày càng bình đẳng, đa dạng và thực chất. Qua đó, văn hóa từng bước phát huy vai trò là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển đất nước.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tiếp tục được cập nhật trên nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP). Bộ VHTTDL đề nghị các địa phương, các đơn vị văn hóa trên cả nước chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; xác định rõ người chịu trách nhiệm và duy trì công việc này hằng ngày. Mỗi thông tin được công bố cần giúp người dân biết rõ có hoạt động gì, diễn ra ở đâu, khi nào và có thể tham gia như thế nào.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu đơn vị vận hành nền tảng thường xuyên lắng nghe người sử dụng, tiếp tục hoàn thiện để bản đồ thực sự dễ tìm, dễ dùng và hữu ích. Hiệu quả vận hành của nền tảng cần được thể hiện bằng việc người dân tiếp cận văn hóa thuận tiện hơn, các hoạt động văn hóa thu hút ngày càng nhiều người tham gia. Nếu sau ngày 24.11, các hoạt động được cập nhật trên bản đồ không còn duy trì thường xuyên, xuất hiện thưa thớt và thiếu tính liên kết, điều đó cho thấy đời sống văn hóa ở cơ sở chưa thoát khỏi tính chất thời vụ, đòi hỏi phải có những giải pháp điều chỉnh kịp thời.

TS. Ngô Ngọc Diễm (Khoa Luật, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) cho biết, để nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá và để toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh, Nghị quyết số 80 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hoá Việt Nam. Nỗ lực giúp người dân được thu hưởng các giá trị văn hóa còn được thể hiện thông qua các khoản chi lớn cho văn hóa. Đặc biệt, Nghị quyết số 80 đã nêu rõ việc bảo đảm nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hoá; bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hoá và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.

Cùng với đó, TS. Ngô Ngọc Diễm nhận định, không gian thực thi quyền thụ hưởng văn hóa của người dân đang được mở rộng mạnh mẽ trên nền tảng số. Chưa bao giờ, quyền tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của người dân lại trở nên thuận tiện và đa dạng như hiện nay. Sự phát triển của các thiết chế văn hóa trực tuyến, thư viện số và việc phổ biến tác phẩm nghệ thuật trên không gian mạng đã xóa nhòa rào cản về địa lý và kinh tế.

Chương trình Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống do Bộ VHTTDL tổ chức đang khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều bạn trẻ

Chuyển hóa các giá trị văn hóa thành sản phẩm sáng tạo cụ thể

Có thể thấy, Nhà nước đã chuyển từ vai trò “quản lý” sang vai trò “kiến tạo”, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội và cá nhân thông qua các chính sách xã hội hóa cho hoạt động văn hóa. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng thụ hưởng mà còn thúc đẩy dân chủ hóa văn hóa, nơi người dân không chỉ là khán giả mà còn là chủ thể trực tiếp sáng tạo và giám sát các giá trị văn hóa cộng đồng.

Một trong những hướng đi quan trọng để nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa của người dân được Bộ VHTTDL xác định là phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa có sức hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu công chúng. Bởi quyền thụ hưởng văn hóa không chỉ được bảo đảm thông qua việc mở rộng các không gian sinh hoạt, tổ chức thêm hoạt động nghệ thuật hay đầu tư thiết chế văn hóa, mà còn cần những sản phẩm sáng tạo có chất lượng, đủ sức hiện diện thường xuyên trong đời sống. Khi các giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể, người dân có thêm lựa chọn tiếp cận, trải nghiệm và khám phá văn hóa bằng nhiều hình thức khác nhau.

Thực tế cho thấy, sự phát triển của các chương trình truyền hình, sản phẩm âm nhạc, điện ảnh và nội dung số đang góp phần tạo nên những phương thức tiếp cận văn hóa mới. Chẳng hạn chương trình Quán nhà Haha, khai thác câu chuyện đời sống, ẩm thực, phong tục và con người tại các địa phương, qua đó đưa những nét văn hóa bản địa đến gần hơn với khán giả. Từ câu chuyện về những món bánh đặc sản ở Huế, khám phá làng gốm Phước Tích đến trải nghiệm khám phá đời sống trên phá Tam Giang, những chất liệu văn hóa quen thuộc được đặt trong cách kể chuyện gần gũi, sinh động. Đây cũng là một hướng phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, góp phần gia tăng giá trị cho tài nguyên văn hóa địa phương.

Trong lĩnh vực âm nhạc, việc khai thác chất liệu dân gian, âm hưởng truyền thống trong các sáng tác đương đại cũng mở ra khả năng tiếp cận mới đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Những sản phẩm tạo được sức lan tỏa như Bắc Bling, See tình cho thấy chất liệu văn hóa truyền thống của Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các sản phẩm sáng tạo hiện đại, có khả năng tiếp cận công chúng trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, việc xây dựng ngân hàng Thanh âm Việt Nam thông qua chương trình Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống do Bộ VHTTDL tổ chức còn hướng tới cung cấp nguồn tư liệu âm thanh giàu bản sắc cho các nhà sáng tạo, mở rộng khả năng khai thác chất liệu truyền thống trong sản xuất nội dung mới. Ông Nguyễn Anh Vũ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ VHTTDL), Trưởng BTC chương trình Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống khẳng định, mục tiêu lớn nhất của chương trình là cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước: Người dân vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể sáng tạo, góp phần tạo nên những giá trị văn hóa mới cho dân tộc. Cùng với đó, BTC sẽ triển khai các giải pháp gắn mã định danh nhằm bảo đảm quyền lợi kinh tế cho tác giả, người sáng tạo khi sản phẩm được đưa vào ngân hàng Thanh âm Việt Nam.

Những ví dụ này cho thấy, phát triển công nghiệp văn hóa cần được nhìn nhận từ cả hai phía: Tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế, đồng thời mở rộng cơ hội để người dân sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Khi sản phẩm sáng tạo thực sự đáp ứng nhu cầu công chúng, văn hóa sẽ hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống, tạo nên thị trường tiêu dùng văn hóa và thúc đẩy quá trình lan tỏa, tiếp nối các giá trị bản sắc.