Chuyển hồ sơ có nhiều dấu hiệu sai phạm hình sự tại Petimex sang Bộ Công an

Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. (Ảnh: Petimex)

Bán hàng không hóa đơn, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng

Theo Kết luận thanh tra số 709/KL-TTCP ngày 2/10/2026, một trong những nội dung đáng chú ý là việc Petimex bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương khoảng 2.841,8 tỷ đồng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Thanh tra Chính phủ xác định vụ việc có dấu hiệu của các tội trốn thuế theo Điều 200, tội buôn lậu theo Điều 188 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, cơ quan thanh tra cũng phát hiện trong tháng 3/2026, Petimex bán 16,268 triệu lít xăng dầu trước các kỳ điều hành giá xăng dầu dưới giá thành cho 14 khách hàng trái quy định, gây thiệt hại ước tính khoảng 58,433 tỷ đồng. Ngoài ra, việc bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm có dấu hiệu vi phạm, với số tiền thiệt hại ước tính khoảng 41,59 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhiều dấu hiệu vi phạm trong quản lý vốn, tài sản nhà nước

Kết luận thanh tra còn chỉ ra nhiều dấu hiệu vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh của Petimex, gồm việc bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài thấp hơn chi phí kế toán là thực hiện không đúng quy định, qua phân tích các tài liệu do Petimex cung cấp thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 322 tỷ đồng; nâng định mức nợ cho Công ty CP Thương mại Dầu khí Cửu Long không đúng quy định, gây thiệt hại ước tính khoảng 86,188 tỷ đồng; cùng những vi phạm liên quan đến định khoản nợ của hai công ty con, gây thiệt hại ước tính khoảng 1,408 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau khi làm việc với Petimex về đơn hàng ngày 6/3/2026, Thanh tra Chính phủ phát hiện việc bổ sung biên bản sửa đổi, bổ sung nhằm lùi ngày để gửi đoàn thanh tra, có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Với những nội dung, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ đến cơ quan Công an để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Thanh tra cũng kiến nghị Thủ tướng chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Tháp theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền, tổ chức thực hiện các nội dung được nêu trong Kết luận thanh tra.