Chuyển hồ sơ bệnh viện gần 170 tỷ bỏ hoang ở Huế sang công an

Tại họp báo thường kỳ quý III, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, hồ sơ thanh tra Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam (Bệnh viện Đa khoa Chân Mây) đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế.

Bệnh viện đa khoa Chân Mây được đầu tư gần 170 tỷ đồng nhưng sau đó gần như bỏ hoang.

Theo ông Giang, trước đây TP Huế có chủ trương chuyển giao bệnh viện từ Sở Y tế cho Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế quản lý, vận hành nhằm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị đã được đầu tư.

Tuy nhiên, Thường trực Thành ủy Huế yêu cầu chỉ thực hiện việc chuyển giao sau khi có kết luận của cơ quan điều tra và xử lý dứt điểm các nội dung liên quan.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định. Sau khi có kết quả, TP Huế sẽ căn cứ để xử lý các nội dung liên quan và xem xét phương án đưa bệnh viện trở lại hoạt động hiệu quả.

Gần 170 tỷ đồng, nhiều thiết bị không phát huy hiệu qu

ả

Bệnh viện Đa khoa Chân Mây được đầu tư với mục tiêu trở thành cơ sở y tế tuyến tỉnh, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía Nam TP Huế.

Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 169 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng từ năm 2015. Tuy nhiên, sau khoảng 10 năm, dự án vẫn chưa hoàn thành quyết toán và hiệu quả khai thác không đạt kỳ vọng.

Kết luận thanh tra của Thanh tra TP Huế ban hành giữa năm 2026 chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình thực hiện dự án. Một số gói thầu còn thiếu hồ sơ, tài liệu theo quy định; nhiều công trình, hạng mục chưa được khai thác hiệu quả.

Bệnh viện đa khoa Chân Mây được đầu tư gần 170 tỷ đồng nhưng sau đó gần như bỏ hoang.

Đáng chú ý, nhiều thiết bị y tế có giá trị lớn được đầu tư bằng ngân sách nhưng sử dụng rất hạn chế hoặc không được đưa vào sử dụng trong thời gian dài.

Những thiết bị này nằm trong kho, ít được khai thác, trong khi một số hạng mục công trình xuống cấp sau thời gian dài hoạt động cầm chừng. Thực trạng trên đặt ra vấn đề về hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công và trách nhiệm trong quản lý, khai thác tài sản công.

Từ bệnh viện hạng III đến cơ sở vắng bệnh nhân

Bệnh viện Đa khoa Chân Mây được đưa vào hoạt động từ năm 2015, với chức năng bệnh viện hạng III tuyến tỉnh, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân khu vực phía Nam TP Huế.

Tuy nhiên, do thiếu nhân lực và lượng bệnh nhân thấp, hoạt động của bệnh viện không đạt như kỳ vọng. Năm 2021, cơ sở này được chuyển thành cơ sở 2 thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc.

Sau khi chuyển đổi, tình trạng vắng bệnh nhân vẫn tiếp diễn. Người dân tại các địa bàn lân cận như Lộc Tiến, Lộc Thủy, Lộc Vĩnh, khu vực Lăng Cô... chủ yếu lựa chọn đến cơ sở chính của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc để khám, chữa bệnh.

Trong thời gian dài, bệnh viện hoạt động cầm chừng, cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư lớn nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Trước thực trạng này, ngành y tế TP Huế đã nhiều lần khảo sát, đánh giá nhằm tìm phương án sử dụng hiệu quả cơ sở.

TP Huế từng có chủ trương giao Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế nghiên cứu phương án tiếp nhận, quản lý, vận hành cơ sở này. Tuy nhiên, phương án chuyển giao hiện phải chờ kết quả điều tra.