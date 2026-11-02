Chuyển hồ sơ 2 doanh nghiệp vi phạm môi trường sang cơ quan công an

Theo thông tin từ UBND phường Thiên Hương, địa phương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và Công an TP. Hải Phòng tổ chức kiểm tra 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đúc, gia công cơ khí tại tổ dân phố Kiền Bái 5.

Cơ sở sản xuất đúc, gia công cơ khí tại phường Thiên Hương.

Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện nhiều cơ sở có vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 21 cơ sở với tổng số tiền 642 triệu đồng, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại, thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.

Các vi phạm chủ yếu gồm: Không thực hiện đăng ký môi trường; không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường; không ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải thông thường; xả chất thải trực tiếp ra môi trường và đất nông nghiệp.

Đáng chú ý, qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 2 doanh nghiệp có hành vi vi phạm nghiêm trọng về môi trường nên đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Công an TP. Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. UBND phường Thiên Hương cũng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý thêm 8 cơ sở cơ khí trên địa bàn.