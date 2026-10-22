Chuyện hiến đất mở đường ở xã có hơn 3.000 tín đồ Tin Lành tại Gia Lai

Mục sư Rcơm Ngling trò chuyện, vận động các tín đồ Tin Lành tại thôn Puối Lốp sống tốt đời, đẹp đạo. Ảnh: Ngọc Thu

Người có uy tín góp sức gắn kết cộng đồng

Xã Ia Le hiện có 4 tôn giáo đang hoạt động, trong đó Tin Lành chiếm số lượng tín đồ đông nhất, với hơn 3.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Gia Rai.

Tại các thôn làng, nhiều chức sắc, chức việc và Người có uy tín trong cộng đồng tôn giáo tích cực vận động người dân chấp hành pháp luật, phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự và tham gia các hoạt động chung của địa phương.

Một trong những người tích cực tham gia công việc này là già làng Siu Tring - Người có uy tín tại làng Kênh Săn, đồng thời là chức việc Chi hội Plei Kẽng thuộc Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Nhiều năm qua, ông thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với người dân về các chủ trương, chính sách của Nhà nước, vận động bà con chăm lo sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường và hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn.

Trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, già Siu Tring cũng tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác trước những hành vi lôi kéo, kích động vi phạm pháp luật; khuyến khích tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm bảo đảm quyền lợi lâu dài.

“Người theo đạo hay không theo đạo đều là bà con trong cộng đồng, vì vậy phải biết yêu thương, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, cùng giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng buôn làng ngày càng sạch đẹp, no ấm”, già Siu Tring chia sẻ.

Theo ông, để vận động người dân hiệu quả, bản thân Người có uy tín phải gương mẫu trong cuộc sống, gần gũi và lắng nghe những khó khăn, nguyện vọng của bà con.

Già làng Siu Tring - Người có uy tín tại làng Kênh Săn, tham gia tuyên truyền pháp luật, vận động người dân giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: Ngọc Thu

Từ việc giúp nhau làm ăn đến hiến đất mở đường

Tinh thần đoàn kết trong cộng đồng tín đồ Tin Lành tại Ia Le còn được thể hiện qua những hoạt động thường ngày.

Các gia đình giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ ngày công lao động và động viên con em đến trường. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều người tích cực tham gia vệ sinh đường làng, cải thiện cảnh quan và đóng góp xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng.

Tại thôn Kênh Mét, ông Rơ Mah Chi là một trong những người tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông.

Ông Chi cho biết, thông qua các cuộc họp làng và sinh hoạt tôn giáo, ông hiểu rõ hơn lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới, nhất là cải thiện hệ thống đường giao thông phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Nhận thấy việc mở đường giúp người dân đi lại thuận tiện, ông đã tự nguyện hiến đất của gia đình để địa phương thực hiện công trình.

Việc làm của ông Chi là một trong những đóng góp cụ thể của người dân vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, các chức sắc Tin Lành còn chú trọng vận động tín đồ quan tâm đến việc học hành của con em, xây dựng gia đình và thực hiện nếp sống văn minh.

Mục sư Rcơm Ngling cho biết, trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, ông thường xuyên trao đổi, hướng dẫn tín đồ thực hiện phương châm “một tín hữu tốt cũng là một công dân tốt”.

Theo mục sư, người dân được khuyến khích chăm lo phát triển kinh tế gia đình, quan tâm giáo dục con cái, chấp hành pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng.

Các tín đồ cũng tích cực hưởng ứng những hoạt động do địa phương phát động, từ giữ gìn vệ sinh môi trường đến hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, mục sư, người truyền đạo thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn tín đồ thực hiện phương châm "một tín hữu tốt cũng là một công dân tốt”. Ảnh: Ngọc Thu

Quan tâm đời sống, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của người dân

Theo ông Lê Hồng Mạnh - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Le, thời gian qua, các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo đã có nhiều đóng góp trong việc vận động người dân tham gia các phong trào tại địa phương.

Sự phối hợp giữa chính quyền với những Người có uy tín trong cộng đồng tôn giáo góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến gần người dân, đồng thời tạo điều kiện để địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào.

Thời gian tới, xã Ia Le tiếp tục thực hiện các chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với chức sắc, chức việc và tín đồ để kịp thời ghi nhận, giải quyết những kiến nghị chính đáng.

Địa phương cũng chú trọng vận động người dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao chất lượng cuộc sống.