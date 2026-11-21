Cựu CEO Nvidia Jensen Huang vướng bê bối tình cảm, làm dấy lên sự chú ý về cách giới lãnh đạo công nghệ bảo vệ đời tư và danh tiếng. Ảnh: Reuters.

Theo The Wall Street Journal, với một số tỷ phú công nghệ tại California, buổi hẹn hò đầu tiên giờ đây được chuẩn bị kỹ lưỡng như một thương vụ mua bán doanh nghiệp. Trước khi gặp mặt, đối phương có thể phải trải qua nhiều vòng kiểm tra thông tin.

Xu hướng này xuất hiện trong bối cảnh hàng loạt bê bối tình cảm khiến các lãnh đạo cấp cao phải trả giá bằng sự nghiệp. Gần đây, cựu CEO Nvidia Jensen Huang được cho là đã từ chức sau khi ba mối quan hệ ngoài hôn nhân bị phanh phui.

Trước đó, cựu CEO công ty công nghệ Astronomer Andy Byron cũng từ chức sau khi hình ảnh ông thân mật với Kristin Cabot, khi đó là giám đốc nhân sự của công ty, xuất hiện trên màn hình lớn tại một buổi hòa nhạc của ban nhạc Coldplay.

Để tránh đời tư trở thành chủ đề trên mặt báo, nhiều lãnh đạo tìm đến các dịch vụ mai mối chuyên biệt. Một trong số đó là công ty Linx Dating của Amy Anderson, có trụ sở tại Menlo Park, California. Theo thông tin được công bố, phí dịch vụ của công ty dao động 75.000-500.000 USD.

Tất cả người được giới thiệu đều phải trải qua quá trình kiểm tra thông tin và ký thỏa thuận bảo mật. Anderson cho biết công việc của bà là bảo vệ khách hàng, bởi một lựa chọn sai lầm có thể khiến họ đối mặt với nhiều rủi ro.

Trước khi giới thiệu đối tượng phù hợp, Anderson tìm kiếm ứng viên từ cơ sở dữ liệu được mã hóa. Bà gọi quy trình này là xây dựng một hệ sinh thái hẹn hò có kiểm soát.

Alice Huang và cựu CEO Nvidia Jensen Huang cùng uống nước trong bức ảnh được đăng tải lần đầu trên WeChat. Ảnh: NY Post.

Với một số khách hàng quyền lực, việc kiểm tra lý lịch còn diễn ra trước cả khi hai người ngồi xuống uống nước. Các chuyên gia an ninh rà soát nhiều thông tin, từ bài đăng cũ trên mạng xã hội đến hồ sơ tại tòa án.

Ngay cả việc chọn địa điểm hẹn hò cũng cần được tính toán. Thay vì đặt bàn tại những nhà hàng nổi tiếng, các CEO có thể được khuyên đến một quán ăn bình thường vào tối giữa tuần để tránh bị chú ý.

Chuyên gia mai mối Rachel Greenwald từng kể về một khách hàng giàu có quyết định không lái chiếc Maserati của mình đến buổi hẹn đầu tiên. Thay vào đó, người này thuê một chiếc Toyota Prius.

Trong khi đó, nhà đầu tư Elena Nunez nhờ cố vấn an ninh sắp xếp các buổi hẹn tại những căn nhà thuê. Cách này giúp bà có thể dùng bữa tối lãng mạn do đối phương chuẩn bị mà không phải tiết lộ địa chỉ nhà riêng.

Tuy nhiên, ngay cả những dịch vụ mai mối đắt đỏ nhất cũng không thể bảo đảm hai người sẽ nảy sinh tình cảm.

Talia Goldstein, nhà sáng lập công ty mai mối Three Day Rule Matchmaking, cho biết phí dịch vụ tại đây dao động từ 6.300 USD đến khoảng 100.000 USD. Theo bà, những phẩm chất giúp một người thành công trong phòng họp đôi khi lại trở thành trở ngại trong chuyện tình cảm.

Amy Andersen, nhà sáng lập công ty mai mối cao cấp Linx Dating, giúp các lãnh đạo giàu có tại California tìm kiếm tình yêu để hạn chế những rủi ro có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng. Ảnh: @ms.linxdating/Instagram.

Chia sẻ với Business Insider, Goldstein cho rằng một số lãnh đạo cấp cao gặp khó khăn khi hẹn hò vì họ không thể kiểm soát cảm xúc của đối phương hay bảo đảm giữa hai người có sự hòa hợp. Điều này khiến những người vốn quen với việc kiểm soát mọi thứ trong công việc cảm thấy thất vọng.

Không chỉ thận trọng trước khi bắt đầu một mối quan hệ, một số CEO còn chuẩn bị các biện pháp pháp lý để phòng trường hợp tình cảm tan vỡ.

Theo The Wall Street Journal, các luật sư chuyên xử lý ly hôn đang soạn thảo thỏa thuận sống chung cho những khách hàng thuộc giới siêu giàu. Văn bản này nhằm bảo đảm quyền lợi pháp lý của họ, trong đó có quy định về việc chấm dứt sống chung và yêu cầu đối phương rời khỏi nhà nếu mối quan hệ kết thúc.

Bob Cohen, luật sư thuộc hãng Cohen Clair Lans Greifer & Simpson LLP, từng đại diện cho nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có Melinda Gates. Ông cho biết mỗi năm soạn khoảng 25 thỏa thuận như vậy cho nhóm khách hàng độc thân giàu có.

Trong khi đó, thế hệ nhà sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo (AI) mới cũng gặp những khó khăn riêng khi tìm kiếm tình yêu. Theo Anderson, một số người gần như dành toàn bộ thời gian ở văn phòng và không có nhiều cơ hội hẹn hò.

"Họ cô đơn đến mức đáng thương", Anderson nhận xét khi nói về nhóm khách hàng này.