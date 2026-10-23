Chuyến hàng diesel đầu tiên của Nga hướng tới Mỹ sau thỏa thuận mới

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Thỏa thuận được Tổng thống Trump công bố hồi đầu tháng 10/2026 nhằm góp phần hạ nhiệt giá dầu diesel đang tăng mạnh tại Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Cùng với thỏa thuận này, ông Trump cũng quyết định miễn áp dụng một số điều khoản trong luật trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga. Đồng thời, ông cảnh báo có thể cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ sang châu Âu nếu các nước trong khu vực không tăng cường giải phóng lượng nhiên liệu từ kho dự trữ khẩn cấp để góp phần bình ổn giá.

Theo dữ liệu vận tải biển của LSEG, tàu chở dầu Agioi Fanendes treo cờ Malta đã tiếp nhận 40.000 tấn dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp tại cảng Primorsk bên bờ Biển Baltic của Nga ngày 22/10. Con tàu dự kiến cập cảng Mỹ vào ngày 7/11.

Danh tính bên mua và bên bán hiện chưa được xác định. Nếu cập cảng theo kế hoạch, đây sẽ là lô dầu diesel đầu tiên của Nga được nhập khẩu vào Mỹ kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào năm 2022.

Trước đó, ngày 9/10, Tổng thống Trump thông báo Nga sẽ lập tức cung cấp 300.000 tấn dầu diesel, tương đương 2,25 triệu thùng, cho thị trường Mỹ và thế giới. Tiếp đó, Nga sẽ xuất khẩu thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Thỏa thuận với Mỹ được thực hiện sau khi Nga dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel do nước này tự áp đặt.

Kể từ khi Liên minh châu Âu (EU) áp dụng lệnh cấm hoàn toàn đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào tháng 2/2023 liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, Nga chủ yếu xuất khẩu dầu diesel sang Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và các nước châu Phi. Nga cũng cung cấp nhiên liệu cho khu vực Trung Á bằng đường sắt.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết các chuyến hàng tiếp theo tới Mỹ sẽ được triển khai sau khi doanh nghiệp hai nước hoàn tất những hợp đồng cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề thanh toán vẫn là một trở ngại. Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin kiêm người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã đề nghị quỹ hỗ trợ giải quyết những vướng mắc phức tạp liên quan đến thanh toán trong khuôn khổ thỏa thuận.

Theo Phó Thủ tướng Novak, Nga có khả năng nâng lượng dầu diesel xuất khẩu trở lại mức thông thường từ 3 triệu đến 3,5 triệu tấn mỗi tháng vào cuối năm nay.