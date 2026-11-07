Chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về TP Đồng Nai quản lý

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đồng Nai cùng các đại biểu tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên.

Ngày 6/11/2026, tại Vườn quốc gia Cát Tiên, UBND TP Đồng Nai tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP Đồng Nai quản lý.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đồng Nai; đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Định, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đồng Nai đã công bố Quyết định số 2058/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP Đồng Nai quản lý.

Quyết định do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký, có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2026.

Theo quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu cùng các quyền và nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND TP Đồng Nai quản lý.

UBND TP Đồng Nai tổ chức tiếp nhận nguyên trạng và thực hiện quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên theo quy định pháp luật. Đồng thời, thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, bao gồm phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Việc quản lý phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và các quy định liên quan trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai địa phương.

Trước đó, ngày 16/7/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 188/NQ-CP, thống nhất chủ trương chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về UBND TP Đồng Nai.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, việc tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên không chỉ là thay đổi cơ quan quản lý mà còn đặt lên vai thành phố trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị một di sản thiên nhiên đặc biệt quan trọng của đất nước.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Út, TP Đồng Nai sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông và bảo đảm hoạt động của Vườn quốc gia Cát Tiên ổn định, liên tục sau chuyển giao. Thành phố cũng sẽ tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý tài nguyên rừng; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, săn bắt động vật hoang dã.

Đáng chú ý, lãnh đạo TP Đồng Nai cho biết thành phố sẽ tập trung xây dựng đề án trình UNESCO xem xét công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Cùng với công tác bảo vệ rừng, Đồng Nai xác định chú trọng phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, gắn trách nhiệm bảo vệ tài nguyên rừng với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích gần 72.000 ha, là một trong những khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao của Việt Nam, nơi sinh sống của nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm. Khu vực này gắn với nhiều danh hiệu bảo tồn quốc tế, trong đó có Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.

Việc chuyển giao thẩm quyền quản lý được kỳ vọng tạo điều kiện tăng cường sự thống nhất trong quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, đồng thời phát huy các giá trị sinh thái, môi trường và du lịch của Vườn quốc gia Cát Tiên trong giai đoạn mới.