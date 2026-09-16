Chuyển giao tri thức và tư vấn chính sách từ trường đại học vào thực tiễn địa phương

Đoàn công tác Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: THÙY DUNG)

Tại đây, nhà trường đã triển khai các hoạt động kết nối với Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng Trường đại học Hồng Đức nhằm trao đổi nội dung hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức.

Chuỗi hoạt động được triển khai trên cơ sở đề xuất hợp tác giữa Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tập trung vào các lĩnh vực lịch sử-văn hóa; dân tộc và tôn giáo; lưu trữ và quản trị thông tin; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, cùng các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển địa phương.

Điểm nổi bật của chương trình hợp tác là hướng tiếp cận theo nhu cầu thực tiễn của từng sở, ngành. Thay vì dừng ở những định hướng hợp tác chung, các nhà khoa học VNU-USSH trực tiếp trao đổi với từng đơn vị để nhận diện bài toán cụ thể, đối chiếu với năng lực chuyên môn của các khoa, viện và đội ngũ chuyên gia của nhà trường, từ đó lựa chọn những nhiệm vụ có khả năng triển khai và tạo sản phẩm thực tế.

Đoàn công tác của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn làm việc tại Trường đại học Hồng Đức. (Ảnh: THÙY DUNG)

Với cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa, hai bên trao đổi định hướng nghiên cứu, tư vấn và xây dựng các giải pháp giáo dục thanh thiếu niên, qua đó phát huy thế mạnh liên ngành của khoa học xã hội và nhân văn trong giải quyết những vấn đề xã hội cụ thể.

Trong hợp tác với Trường đại học Hồng Đức, hai bên thống nhất thảo luận các nội dung hợp tác trọng tâm như: xây dựng mô hình chuyển giao tri thức đại học phục vụ phát triển địa phương; phối hợp bồi dưỡng năng lực quản trị nghiệp vụ dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh, xây dựng bộ tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu và sổ tay xử lý tình huống cho cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng.

Hai nhà trường thống nhất phối hợp nguồn nhân lực để xây dựng Đề án “Hành trình du lịch di sản Thanh Hóa” gắn với phát triển công nghiệp văn hóa của địa phương.

Trong lĩnh vực văn hóa-di sản, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đề xuất nhiều nhiệm vụ gắn nghiên cứu với quản lý và phát triển địa phương, như hoàn thiện Quy hoạch khảo cổ học; xây dựng Đề án quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, danh thắng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2031, tầm nhìn đến 2040; nghiên cứu, phục dựng không gian di sản bằng công nghệ 3D/VR; phát triển “Hành trình du lịch di sản Thanh Hóa”; số hóa tư liệu và di sản văn hóa.

Ở lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, các đề xuất tập trung vào bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ; xây dựng tài liệu chuyên sâu, sổ tay xử lý tình huống; nghiên cứu, tham vấn chính sách và nâng cao năng lực quản trị trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn công tác Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo. (Ảnh: THÙY DUNG)

Thông qua chuỗi làm việc, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tiếp tục khẳng định vai trò của một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn không chỉ ở hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn ở năng lực nghiên cứu, tư vấn chính sách và chuyển giao tri thức.

Sau các chương trình làm việc, nhà trường sẽ tổng hợp những đề xuất từ từng sở, ngành và cơ sở đào tạo, hoàn thiện văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa để xác định các nhiệm vụ hợp tác ưu tiên, đưa nguồn lực khoa học của Nhà trường đến gần hơn với thực tiễn quản lý và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.