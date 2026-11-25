VHO - Trong hai ngày 24 và 25.11.2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng đã tiếp Giáo sư Trần Nham, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ nhân tạo của Học viện Mỹ thuật Trung Quốc.

Cuộc gặp mở ra những trao đổi về nghệ thuật biểu diễn và công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số, khi tư duy mỹ thuật, dữ liệu văn hóa, công nghệ trình diễn và trí tuệ nhân tạo (AI) đang góp phần định hình diện mạo sân khấu đương đại.

Từ kinh nghiệm sáng tạo cho Xuân Vãn, chương trình đón Tết có sức lan tỏa rộng lớn của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị Giáo sư Trần Nham chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng dữ liệu số, công nghệ trình diễn và AI trong nghệ thuật.

Hai bên cũng trao đổi về công tác đào tạo đội ngũ nhân lực có khả năng làm chủ những công nghệ mới tại Việt Nam. Đằng sau cuộc gặp gỡ là vấn đề có ý nghĩa lâu dài: làm thế nào để nghệ thuật dân tộc tiếp nhận thành tựu công nghệ thế giới, đồng thời phát triển nét văn hoá đặc sắc của mình.

Trò chuyện với Trần Nham, người ta có thể cảm nhận phong thái điềm đạm của một nghệ sĩ từng trải với giọng nói trầm ấm và ánh mắt sâu thẳm. Phía sau những sân khấu đồ sộ, những không gian trình diễn giàu sức tưởng tượng mà ông tham gia kiến tạo lại là sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, đôi khi chỉ tính bằng centimet.

Một centimet là khoảng hở mà Trần Nham từng phải tính toán khi phụ trách thiết kế mỹ thuật cho Xuân Vãn của CCTV suốt 24 năm liên tiếp. Trên màn hình truyền hình, mặt sàn sân khấu chuyển động thành những lớp sóng, từng mảng không gian nâng lên, hạ xuống theo nhịp điệu biểu diễn.

Nhưng sau hiệu ứng thị giác ấy là một bài toán kỹ thuật chính xác. Nếu khe giữa hai bục sân khấu rộng quá một centimet, gót giày diễn viên có thể mắc vào đó. Máy tính điều khiển chuyển động của mặt sàn, song người thiết kế phải hình dung được từng bước chân, từng điểm tiếp xúc của cơ thể nghệ sĩ với không gian.

Chi tiết tưởng như rất nhỏ ấy cho thấy bản chất của mỹ thuật sân khấu hiện đại. Một thiết kế có thể gây ấn tượng bằng quy mô, ánh sáng hay công nghệ, nhưng chỉ thực sự có giá trị khi thấu hiểu cơ thể con người, chuyển động nghệ thuật và giới hạn an toàn của biểu diễn.

Công nghệ tạo ra những khả năng mới, tư duy mỹ thuật quyết định các khả năng ấy được chuyển hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật ra sao.

Ở lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022, tư duy ấy được thể hiện bằng một hình thức biểu đạt giàu chất hội họa. Giữa sân vận động, một khối băng lớn nhô lên. Trên bề mặt băng, hình ảnh vận động viên trượt băng hiện ra qua những nét mực đậm nhạt gợi liên tưởng đến tranh thủy mặc Trung Hoa.

Hoạt hình số khiến nét bút chuyển động với tốc độ của vận động viên trên mặt băng. Người xem ở nhiều quốc gia có thể nhận ra động tác thể thao, đồng thời cảm nhận được cách người Trung Quốc kể câu chuyện Olympic bằng ngôn ngữ thẩm mỹ của mình.

Đó là sự gặp gỡ giữa kỹ thuật số và truyền thống hội họa lâu đời của Trung Quốc. Nét mực thủy mặc vốn gắn với tinh thần phương Đông, với khả năng gợi nhiều hơn tả, tạo khoảng trống cho trí tưởng tượng và cảm nhận của người xem.

Khi hiện diện trong không gian trình diễn hiện đại, ngôn ngữ ấy vẫn giữ căn cốt, đồng thời được mở rộng bằng những phương tiện biểu đạt mới. Công nghệ giúp truyền thống tìm thấy một hình thức hiện diện khác trước công chúng đương đại.

Chương trình Vạn Xuân mà Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị cho đêm giao thừa năm nay đặt ra yêu cầu kể được câu chuyện đất nước qua một năm nhiều chuyển động.

Trong cuộc trao đổi với Giáo sư Trần Nham, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Nguyễn Thanh Lâm mong muốn khi các gia đình quây quần trước màn hình, mỗi người đều nhận ra câu chuyện của chính mình trong chương trình. Niềm tự hào dân tộc, theo ông, cần bắt đầu từ những điều mà người dân đã trực tiếp góp sức làm nên.

Đây là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt đối với mỹ thuật truyền hình. Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa không phải là tập hợp các tiết mục, màn trình diễn hay hiệu ứng thị giác. Nó cần tạo nên không gian cảm xúc chung, kết nối ký ức cá nhân với ký ức cộng đồng, kể câu chuyện đất nước bằng những chất liệu gần gũi với đời sống.

Nếu Xuân Vãn mang trong mình những biểu tượng và sắc thái văn hóa Trung Hoa, Vạn Xuân cần tìm được ngôn ngữ riêng qua lịch sử, phong tục, cảnh quan, âm nhạc và tâm thức cộng đồng Việt Nam.

Ở Hà Nội, sân khấu xiếc cũng đang cho thấy khả năng biến đổi của nghệ thuật biểu diễn khi công nghệ hình ảnh và kỹ thuật cơ khí được kết hợp với ngôn ngữ sân khấu truyền thống.

Hai mươi năm trước, NSND Tống Toàn Thắng từng vào vai Sơn Tinh tại Rạp Xiếc Trung ương. Khi trở lại với truyền thuyết ấy trong vai trò người dàn dựng vở “Sơn Thần Thủy Quái”, ông có trong tay một không gian biểu diễn mới với sàn diễn hình tròn, hệ thống hình ảnh trình chiếu bao quanh khán phòng và gần 300 ống nước treo phía trên sân khấu. Thủy Thần vừa vung tay, những vòi phun lập tức đáp lại theo nhịp nhạc, tạo nên hình ảnh nước dâng đầy sức gợi.

Đến cuối tháng 10, sau 18 suất diễn liên tiếp kín chỗ, vở diễn đã đón gần 20.000 lượt khán giả. Sức hấp dẫn của tác phẩm trước hết đến từ câu chuyện dân gian đã ăn sâu vào ký ức nhiều thế hệ.

Nhưng để truyền thuyết tiếp tục chạm tới công chúng hôm nay, người nghệ sĩ phải tìm được hình thức thể hiện tương xứng với cảm quan thẩm mỹ mới. Hình tượng Sơn Tinh, Thủy Thần, núi Tản và dòng nước vẫn giữ vị trí trung tâm. Các phương tiện trình diễn giúp những hình ảnh quen thuộc trong trí tưởng tượng dân gian trở nên sống động, có khả năng tương tác trực tiếp với khán giả.

Sau cánh gà là sự phối hợp giữa nghệ sĩ xiếc và đội ngũ làm công nghệ hình ảnh. Hai lĩnh vực với những phương pháp lao động khác nhau phải tìm được tiếng nói chung để tạo nên một chỉnh thể biểu diễn thống nhất.

Đây cũng là hướng hợp tác mà Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh mong muốn được thúc đẩy thường xuyên trong đời sống nghệ thuật. Ngày 12.10, tại lễ ra mắt Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, Bộ trưởng xác định vai trò của Bộ bằng tinh thần “Bộ nêu bài toán và lắng nghe”.

Làm sao để nghệ sĩ có cơ hội kết nối với những người nắm giữ công nghệ, nguồn vốn và năng lực đưa tác phẩm ra thị trường. Một tác phẩm mang bản sắc Việt có thể vươn tới công chúng rộng lớn hơn khi người sáng tạo được tiếp sức bằng hệ sinh thái phù hợp. Thành quả sáng tạo cũng cần tạo ra thu nhập để nghệ sĩ tiếp tục lao động, nghiên cứu và làm nên những tác phẩm mới.

Tư duy ấy đặt nghệ thuật trong mối quan hệ hữu cơ với công nghệ, kinh tế và đời sống xã hội. Tuy nhiên, sự kết nối cần xuất phát từ yêu cầu của tác phẩm.

Công nghệ không phải lớp trang trí được bổ sung sau cùng để tạo cảm giác hiện đại. Nó cần tham gia vào quá trình hình thành ý tưởng, cấu trúc không gian, ngôn ngữ tạo hình và phương thức tương tác với khán giả.

Người nghệ sĩ phải hiểu công nghệ đủ sâu để lựa chọn, kiểm soát và sáng tạo bằng nó; người làm công nghệ cũng cần thấu hiểu đặc trưng nghệ thuật để giải pháp kỹ thuật phục vụ được ý đồ thẩm mỹ.

Một tác phẩm sân khấu có thể bắt đầu bằng hình ảnh, hoa văn hay chi tiết phục trang, nhưng để những chất liệu ấy có giá trị văn hóa, người sáng tạo cần hiểu rõ nguồn gốc. Khi đưa hoa văn cổ vào trang phục biểu diễn, họa sĩ phải biết hoa văn xuất hiện trên hiện vật nào, thuộc thời kỳ nào và có thể đối chiếu với bản gốc ở đâu.

Sự chính xác về xuất xứ là nền tảng để sáng tạo có trách nhiệm, tránh việc sử dụng di sản như những họa tiết trang trí tách rời lịch sử.

Đến ngày 20.11, Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia đang trong giai đoạn thử nghiệm đã có dữ liệu của hơn 5.500 hiện vật, trong đó có 100 bảo vật quốc gia; 436 hiện vật đã được xác thực.

Khi mẫu hoa văn có nguồn gốc rõ ràng được số hóa, họa sĩ có thể sử dụng AI để phác thảo nhiều phương án phục trang. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn cần dựa trên tri thức lịch sử, cảm quan mỹ thuật và hiểu biết về ngôn ngữ sân khấu.

Hoa văn có phù hợp với nhân vật, có đúng tinh thần thời đại hay không; khi diễn viên chuyển động, hình dáng và nhịp điệu của họa tiết có được bảo toàn hay không…, tất cả đều cần con mắt và sự thẩm định của con người.

Với di sản, công nghệ càng phát triển thì yêu cầu về tính xác thực và chiều sâu văn hóa càng cần được đặt ra nghiêm túc.

Tại buổi làm việc với Bộ VHTTDL ngày 20.11, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm cũng đề nghị gìn giữ và khai thác hiệu quả kho tư liệu truyền hình quốc gia.

Đối với người làm phim, AI có thể hỗ trợ tìm kiếm một gương mặt trong hàng nghìn thước phim, chuyển lời nói thành văn bản để tra cứu hoặc làm rõ những khung hình đã bị mờ. Những khả năng ấy giúp tư liệu lưu trữ trở nên dễ tiếp cận hơn, phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất và sáng tạo nội dung.

Với những người từng làm việc tại VTV, việc phục hồi tư liệu còn mang ý nghĩa ký ức. Trong dịp trở về thăm Đài vào tháng 9 vừa qua, họ được xem lại những thước phim cũ đã được phục hồi bằng AI. Có người nhận ra ngay đồng nghiệp từng sát cánh trong công việc, có người gặp lại trên màn ảnh một người đã đi xa.

Công nghệ lúc ấy vượt ra ngoài chức năng xử lý hình ảnh. Nó góp phần nối lại những mạch ký ức, khôi phục dấu vết thời gian và làm giàu thêm kho tư liệu tinh thần của một cơ quan truyền hình cũng như của xã hội.

Tối 1.11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình “Tinh hoa đạo học” sử dụng nghệ thuật ánh sáng để kể câu chuyện về truyền thống học hành của người Việt. Ánh sáng men theo những mái cong, đường nét kiến trúc và hoa văn của nhà Thái Học, làm hiện lên chiều sâu không gian văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

Công nghệ trình diễn cần được đặt trong quan hệ hài hòa với di tích, tôn trọng cấu trúc kiến trúc và tinh thần của không gian di sản. Mục đích là giúp công chúng hôm nay tiếp cận vẻ đẹp vốn có của công trình bằng một phương thức cảm nhận mới.

Cũng tại sự kiện giới thiệu Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chia sẻ mong muốn mỗi thông tin trên bản đồ có thể góp phần tạo thêm khán giả cho nhà hát, mở ra thêm những cuộc gặp gỡ với nghệ nhân. Một gia đình có thể tìm giờ biểu diễn qua điện thoại, rồi đưa con trẻ đến rạp.

Ở đó, em nhỏ lần đầu chứng kiến dòng nước dâng lên theo cử động của bàn tay Thủy Thần. Một thao tác tìm kiếm trên nền tảng số có thể dẫn tới trải nghiệm văn hóa trực tiếp; một sản phẩm công nghệ có ý nghĩa khi giúp công chúng đến gần hơn với nghệ thuật và di sản.

Việt Nam có nhiều chất liệu và điều kiện để phát triển nghệ thuật biểu diễn trong môi trường số. Tranh dân gian, mỹ thuật cung đình, hoa văn trên kiến trúc, trang phục truyền thống, nghệ thuật múa rối nước và di sản văn hóa vùng miền đều có thể trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo đương đại.

Tuy nhiên, những chất liệu ấy cần được nghiên cứu, giải mã và tái tạo bằng tư duy mỹ thuật mới, không dừng ở việc đưa hình ảnh truyền thống lên màn hình. Bản sắc phải được thể hiện trong cấu trúc tác phẩm, cách kể chuyện, tổ chức không gian và cảm xúc thẩm mỹ mà tác phẩm tạo ra.

Cuộc gặp với Giáo sư Trần Nham có ý nghĩa như một cuộc trao đổi nghề nghiệp và học thuật giữa những người làm nghệ thuật.

Kinh nghiệm 24 năm thiết kế mỹ thuật cho Xuân Vãn, những sáng tạo tại các lễ khai mạc Olympic và công việc nghiên cứu AI của ông đem lại những gợi mở thiết thực về tổ chức không gian, điều khiển chuyển động, xử lý dữ liệu và kết hợp công nghệ với ngôn ngữ tạo hình.

Trung Quốc có hệ thống biểu tượng, truyền thống mỹ thuật, quy mô công chúng và bối cảnh văn hóa riêng. Việt Nam cũng có di sản, lịch sử, cảnh quan, nghệ thuật dân gian và cấu trúc cảm xúc cộng đồng của mình.

Một nét thủy mặc trên sân khấu Olympic có thể kể câu chuyện Trung Hoa; một dòng sông, một huyền tích hay hoa văn cổ của Việt Nam cần được diễn giải bằng tư duy thẩm mỹ phù hợp với tâm hồn Việt.

Giá trị của hợp tác chính là sự trao đổi tri thức, tôn trọng khác biệt và khả năng cùng mở rộng giới hạn sáng tạo trên cơ sở bình đẳng, cùng khẳng định bản sắc của mỗi bên.

Với dữ liệu số và AI, nghệ sĩ Việt Nam có thể thử nghiệm nhiều phương thức đưa một dòng sông lên sân khấu, kiến tạo không gian chuyển động hay phục dựng hình ảnh di sản.

Nhưng công nghệ dù tinh vi đến đâu cũng không thể tự tạo nên chiều sâu của một câu chuyện nếu thiếu tri thức, trải nghiệm và cảm xúc của người nghệ sĩ.

Người sáng tạo phải hiểu vì sao một dòng sông có ý nghĩa trong đời sống cộng đồng, vì sao truyền thuyết được lưu truyền qua nhiều thế hệ, vì sao một hình tượng có thể khơi dậy niềm tự hào và sự đồng cảm.

Một khán giả ở bên kia địa cầu có thể lần đầu nghe tên Sơn Tinh, chưa từng biết đến núi Tản hay truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Nhưng bằng nghệ thuật kể chuyện và ngôn ngữ sân khấu đủ sức lay động, người ấy vẫn có thể nín thở dõi theo số phận của ngôi làng dưới chân núi Tản.

Đó là sức mạnh riêng của nghệ thuật, làm cho những câu chuyện mang căn cước văn hóa của một dân tộc trở thành trải nghiệm có khả năng chạm tới con người ở nhiều nền văn hóa.

Con đường của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam cần rộng mở với tri thức và công nghệ thế giới, đồng thời vững vàng trên nền tảng văn hóa dân tộc. Hợp tác bình đẳng giúp các nền nghệ thuật hiểu nhau sâu sắc hơn; học hỏi có chọn lọc giúp người sáng tạo làm chủ những phương tiện mới.

Việt Nam có thể sử dụng những phương tiện nghệ thuật hiện đại để bước vào không gian sáng tạo toàn cầu, nhưng tiếng nói làm nên vị thế của nghệ thuật Việt Nam phải được cất lên từ lịch sử, tâm hồn và sức sáng tạo của chính người Việt.