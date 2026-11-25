Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu. Ảnh: Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Ngày 25/11, tại Ninh Bình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình và Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc (KFS) tổ chức Hội nghị tổng kết và bàn giao kết quả Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng ngập mặn vùng đồng bằng sông Hồng”. Dự án do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại thông qua KFS, thể hiện sự hợp tác giữa hai nước trong phục hồi, bảo vệ và quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Theo Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự án đã hoàn thành trồng mới 170 ha và trồng phục hồi, trồng bổ sung 80 ha rừng ngập mặn, đạt mục tiêu theo quyết định đầu tư được phê duyệt. Cùng với đó, vườn ươm cây rừng ngập mặn quy mô 3 ha đã được hoàn thành, bàn giao cho địa phương từ năm 2024, góp phần chủ động nguồn cây giống phục vụ công tác trồng và phục hồi rừng.

Dự án cũng hỗ trợ xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững cho Vườn quốc gia Xuân Thủy với quy mô trên 1.000 ha rừng ngập mặn. Đây là cơ sở để tổ chức quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong bảo tồn hệ sinh thái.

Đáng chú ý, công trình tường mềm giảm sóng dài 4,5 km tại khu vực ven biển xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình, góp phần giảm năng lượng sóng, hạn chế xói lở, thúc đẩy bồi tụ phù sa và tạo bãi. Công trình hỗ trợ bảo vệ trên 1.000 ha rừng hiện có, tạo điều kiện để những khu vực rừng suy giảm mật độ, chất lượng phục hồi tự nhiên và mở rộng diện tích trồng mới.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát rừng, dự án còn hỗ trợ thiết bị định vị, máy tính và thiết bị bay không người lái, giúp lực lượng chức năng theo dõi diễn biến rừng, giám sát hiện trạng và kịp thời phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bích Hồng/Bnews.vnanet.vn

Song song với mục tiêu môi trường, dự án chú trọng phát triển sinh kế gắn với bảo vệ rừng. Mô hình nâng cao chất lượng và giá trị thương hiệu mật ong rừng ngập mặn được hỗ trợ thiết bị chế biến, bảo quản, đóng gói, ong giống và thùng nuôi ong. Các hợp tác xã tại Kim Đông và Vườn quốc gia Xuân Thủy được hỗ trợ kỹ thuật, góp phần hoàn thiện hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, mô hình nuôi thủy sản quảng canh bền vững dưới tán rừng với các đối tượng cua biển và cá bống bớp được triển khai trên diện tích 10 ha, hướng tới kết hợp sản xuất với bảo tồn hệ sinh thái. Dự án cũng hỗ trợ đo đạc, lập bản đồ, hoàn thiện hồ sơ phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 1.000 ha rừng ngập mặn, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có khoảng 90 km bờ biển cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn, vùng cửa sông và đất ngập nước có giá trị sinh thái cao như Vườn quốc gia Xuân Thủy. Vì vậy, kết quả dự án có ý nghĩa thiết thực, góp phần phục hồi hệ sinh thái ven biển, nâng cao khả năng chắn sóng, giảm tác động của thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, theo ông Trần Anh Dũng, việc quản lý rừng ngập mặn vẫn gặp khó khăn do thời tiết, thủy triều và điều kiện tự nhiên biến động. Việc chăm sóc rừng, bảo dưỡng công trình và duy trì sinh kế đòi hỏi nguồn lực lâu dài. Bàn giao kết quả dự án không đồng nghĩa với việc kết thúc trách nhiệm mà là chuyển sang giai đoạn quản lý, sử dụng và phát huy hiệu quả các công trình, tài sản sau đầu tư.

Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan sẽ chú trọng chăm sóc diện tích rừng đã trồng; quản lý, sử dụng hiệu quả công trình giảm sóng, vườn ươm và thiết bị được hỗ trợ; đồng thời hoàn thiện hồ sơ giao đất, giao rừng, tăng cường tuần tra và theo dõi diễn biến rừng. Địa phương cũng định hướng nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp, bảo đảm hoạt động sản xuất dưới tán rừng không ảnh hưởng đến diện tích, chất lượng và chức năng phòng hộ của rừng.

Ông Lee Yong Gu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài nguyên toàn cầu thuộc Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Bích Hồng/Bnews/vnanet.vn

Ông Lee Yong Gu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài nguyên toàn cầu thuộc Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc cho biết, dự án khởi động năm 2021 trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Những kết quả đạt được, cùng các đóng góp về kỹ thuật và chính sách trong phục hồi rừng ngập mặn tại Việt Nam, có ý nghĩa đáng trân trọng.

Theo ông Lee Yong Gu, các kỹ thuật trồng rừng hiện đại được áp dụng tại thực địa đã góp phần nâng cao tỷ lệ cây sống và khả năng sinh trưởng, kể cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. KFS sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Ông Vũ Văn Hưng, Phó trưởng ban, phụ trách điều hành Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp khẳng định, Ban sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác bàn giao, quản lý, phát huy kết quả dự án, bảo đảm các công trình, tài sản và mô hình được đầu tư mang lại hiệu quả lâu dài.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2021-2026, với tổng vốn đầu tư 5,23 triệu USD; trong đó, 4,474 triệu USD là vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc, phần còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam. Kết quả dự án góp phần tạo nền tảng phát triển hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, cải thiện sinh kế và nâng cao năng lực quản lý tài nguyên rừng ven biển.