Chuyển giao quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên về Đồng Nai

Vườn quốc gia Cát Tiên sở hữu diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, là lợi thế để phát triển du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai đã công bố Quyết định số 2058/QĐ-TTg về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

Theo Quyết định, thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ được chuyển về UBND thành phố Đồng Nai quản lý từ ngày 27/10/2026. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý theo đúng quy định.

UBND thành phố Đồng Nai tổ chức tiếp nhận nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên và thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, bao gồm phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út khẳng định việc tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên không chỉ là tiếp nhận, quản lý một phần diện tích rừng mà quan trọng hơn là tiếp nhận trách nhiệm gìn giữ một tài sản thiên nhiên vô giá của Quốc gia.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đề nghị, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngay Đề án trình UNESCO công nhận Vườn Quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới. Đồng thời tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông để bảo đảm hoạt động của Vườn quốc gia Cát Tiên ổn định, liên tục, không gián đoạn sau chuyển giao; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát tài nguyên 4 rừng; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và săn bắt động vật hoang dã;

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đề nghị, thành phố tiếp tục triển khai các chương trình, đề án bảo tồn, quản lý rừng bền vững, thực hiện đầy đủ các cam kết và tiêu chí của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, Danh lục Xanh và khu Bàu Sấu. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững, đưa Vườn quốc gia Cát Tiên trở thành điểm đến tiêu biểu về bảo tồn thiên nhiên, gắn với định hướng phát triển xanh của thành phố.

Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ động vật hoang dã, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn thể nhân dân cùng chung tay thực hiện thông điệp “Không săn bắt, không mua bán, không tiêu thụ thịt động vật hoang dã”. Cần phải xác định bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm mà phải trở thành hành động tự giác của toàn dân. Đồng thời khẳng định thành phố xác định bảo vệ rừng phải gắn với bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tập trung xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp sinh thái, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong quá trình chuyển giao và điều chỉnh địa giới hành chính.

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích gần 72.000 ha, có địa hình đa dạng, đan xen núi, sông, bàu, đầm, nhiều sinh cảnh rừng khác nhau đặc trưng cho khi vực miền Đông Nam Bộ. Vườn có nguồn tài nguyên đa dạng sinh học với nhiều loài động thực vật quý hiếm, trên 1.700 loài động vật hoang dã đang sinh sống như bò tót, nai, voi, chà vá chân đen, vượn đen má vàng, cu li nhỏ, công, trĩ… Cùng với đó là hơn 1.600 loại thực vật quý hiếm như gõ đỏ, cẩm lai, giáng hương, các loại họ dầu…