Chuyển giao nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Các đồng chí lãnh đạo chứng kiến Văn phòng Đảng ủy xã bàn giao nội dung, hồ sơ và nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cho Công an xã

Bảo đảm công việc liên tục

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mê Linh, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm thống nhất đầu mối tham mưu, nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Hồng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 57 của Đảng ủy xã; lãnh đạo Công an xã, cán bộ phụ trách chuyển đổi số cùng lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đảng ủy trực tiếp tham mưu lĩnh vực này.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thống nhất những nội dung liên quan đến việc chuyển giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; rà soát chức năng, nhiệm vụ, tình hình triển khai các chương trình, kế hoạch về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Các hồ sơ, tài liệu, nhiệm vụ đang thực hiện và những nội dung cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới được bàn giao nhằm bảo đảm công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện không bị gián đoạn. Việc chuyển giao cũng góp phần xác định rõ trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Trịnh Thị Hồng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mê Linh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp, việc kiện toàn đầu mối phụ trách được xác định là yêu cầu cần thiết. Qua đó, địa phương hướng tới nâng cao tính chủ động, thống nhất trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, sát với yêu cầu thực tiễn.

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Hồng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mê Linh nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, gắn với việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí yêu cầu việc bàn giao phải được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy trình; Văn phòng Đảng ủy cùng các bộ phận liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Công an xã nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình và các nhiệm vụ đang triển khai. Trên cơ sở đó, đơn vị tiếp nhận cần phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuyển đổi số tại địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đại diện chỉ huy Công an xã Mê Linh khẳng định sẽ khẩn trương tiếp nhận, nắm bắt toàn diện tình hình, kế thừa những kết quả đã đạt được và nhanh chóng đưa công việc vào vận hành ổn định. Công an xã sẽ phát huy lợi thế về tổ chức, nhân lực, hạ tầng dữ liệu và kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ để thực hiện công tác tham mưu, phối hợp, đôn đốc các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Việc chuyển giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tại xã Mê Linh không chỉ nhằm kiện toàn tổ chức, thống nhất đầu mối mà còn hướng tới nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Trung ương vào thực tiễn, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.