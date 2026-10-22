Chuyển giao kỹ thuật về tâm thần nhi và phục hồi chức năng trẻ em cho đội ngũ y, bác sĩ

Trong 2 ngày 22 và 23-10, Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa phối hợp với Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tổ chức chương trình trao đổi chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực tâm thần nhi và phục hồi chức năng trẻ em. Tham gia chương trình có gần 30 bác sĩ, chuyên viên tâm lý, giáo dục đặc biệt ở một số bệnh viện khu vực miền Trung.

Các học viên được cập nhật chuyên đề tại chương trình.

Tại chương trình, các chuyên gia Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng chia sẻ kiến thức về đánh giá tâm thần học trẻ em, nâng cao kỹ năng phối hợp nhóm liên chuyên khoa sau đánh giá; hướng dẫn sàng lọc tự kỷ bằng các công cụ, thang đánh giá trên thế giới. Cụ thể, công cụ M-CHAT-R và STAT (tầm soát và đánh giá sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ nhỏ); chẩn đoán tự kỷ theo tiêu chuẩn DSM-5 (Sổ tay chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ); sử dụng thang đánh giá ADOS-2 (công cụ chẩn đoán tiêu chuẩn hóa cho rối loạn phổ tự kỷ); đánh giá mức độ tự kỷ bằng thang CARS (công cụ chuyên môn giúp nhận diện và phân loại mức độ tự kỷ thường áp dụng cho trẻ trên 2 tuổi) và một số công cụ chuyên môn khác.

Các học viên trao đổi cùng chuyên gia tại chương trình.

Chương trình nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sàng lọc, đánh giá và chẩn đoán các rối loạn phát triển ở trẻ em cho đội ngũ nhân viên y tế. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phát hiện sớm, can thiệp và phục hồi chức năng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em trên địa bàn tỉnh.