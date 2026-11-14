Chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã La Dêê tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dược liệu cho người dân địa phương. Ảnh: UBND XÃ LA DÊÊ

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã La Dêê vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dược liệu bảy lá một hoa cho 20 hộ dân thuộc hai thôn Đắc Pênh và Công Tơ Rơn. Đây là hoạt động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn xã năm 2026.

Tại buổi tập huấn, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân lựa chọn vị trí trồng, chuẩn bị đất, xử lý hố, kỹ thuật đặt cây giống, mật độ và khoảng cách trồng.

Các hộ còn được hướng dẫn quy trình tưới nước, làm cỏ, bón phân, tủ gốc, phòng trừ sâu bệnh và quản lý, bảo vệ cây sau trồng.

Ông Brao Hộc, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã La Dêê cho biết: “Thông qua tập huấn, người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để triển khai mô hình đúng quy trình kỹ thuật, nâng cao tỷ lệ cây sống và hiệu quả chăm sóc. Qua đó, từng bước phát triển cây dược liệu gắn với tạo sinh kế, cải thiện thu nhập cho người dân địa phương”.

Một hướng tiếp cận khác trong đổi mới hoạt động khuyến nông là tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng tuần hoàn.

Tại xã Thăng Phú, vấn đề được nhiều người quan tâm là xử lý bã thải sau sản xuất nấm rơm. Hiện nay, lượng phụ phẩm này chưa được thu gom, xử lý đúng cách, còn tình trạng đổ trực tiếp ra đồng ruộng, ven đường, kênh mương.

Vì vậy, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã đã tổ chức tập huấn, triển khai nhân rộng mô hình ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp, nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Qua đó, góp phần hình thành thói quen sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm chất thải nông nghiệp.

Trong khi đó, tại xã Đức Phú, hoạt động khuyến nông được đặt trong yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, tăng cường ứng dụng công nghệ số. Địa phương xác định tập trung vào hai nội dung chính là kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động khuyến nông cơ sở và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông, sản xuất nông nghiệp.

Ông Ngô Đức An, Chủ tịch UBND xã Đức Phú cho biết, trong điều kiện sản xuất ngày càng chịu tác động của thời tiết, dịch hại và biến động thị trường, việc nắm vững quy trình kỹ thuật cần được kết hợp với khả năng tiếp cận, sử dụng các công cụ số.

Việc địa phương thường xuyên tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, khuyến nông giúp nông dân có thể cập nhật thông tin, theo dõi mùa vụ, quản lý dữ liệu, ghi chép quá trình canh tác, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm.

Chuyển đổi số cũng mở ra điều kiện kết nối thông tin giữa cơ quan chuyên môn, lực lượng khuyến nông và người sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi kinh nghiệm.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cần xuất phát từ điều kiện canh tác, khả năng tiếp cận và nhu cầu thực tế của người dân, bảo đảm dễ áp dụng, thiết thực và mang lại hiệu quả.

“Cùng với trang bị kiến thức tại các hội nghị tập huấn, việc phát huy vai trò của tổ khuyến nông cộng đồng trong hướng dẫn, hỗ trợ nông dân vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất có vai trò rất quan trọng”, ông Ngô Đức An nói.