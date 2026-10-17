Chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật bắc cầu động mạch vành tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Khoa Ngoại Tổng hợp của Bệnh viện C Đà Nẵng, phối hợp cùng đoàn chuyên gia BVTW Huế do GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế dẫn đầu, trực tiếp hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật.

Người bệnh đầu tiên được phẫu thuật là ông V.S. (83 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng), có bệnh lý mạch vành kèm tăng huyết áp. Tháng 1/2026, người bệnh bị nhồi máu cơ tim và được can thiệp cấp cứu động mạch vành phải. Đến tháng 3/2026, kết quả thăm khám phát hiện tình trạng hẹp nặng, vôi hóa ở thân chung động mạch vành trái và động mạch liên thất trước. Ca can thiệp hai vị trí này vào ngày 20/3/2026 không thành công, đặt ra yêu cầu lựa chọn phương án điều trị phù hợp hơn.

Ngày 11/10, các chuyên gia hai bệnh viện đã hội chẩn, đánh giá toàn diện tình trạng lâm sàng và cận lâm sàng của người bệnh. Ba phương án được xem xét gồm tiếp tục điều trị nội khoa tối ưu; can thiệp lại động mạch vành trái bằng kỹ thuật khoan cắt mảng xơ vữa vôi hóa trong lòng mạch vành (Rotablator); hoặc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành trái. Với điểm EuroSCORE II là 1,06%, thuộc nhóm nguy cơ phẫu thuật thấp, người bệnh được đánh giá để cân nhắc chỉ định phẫu thuật phù hợp.

Theo thông tin cập nhật đến 8 giờ ngày 17/10, sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, chức năng tim tốt, đã được rút ống nội khí quản, cai máy thở và tự thở.

Để triển khai thành công kỹ thuật này, từ giữa năm 2022, Bệnh viện C Đà Nẵng đã cử 21 cán bộ y tế, gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đến BVTW Huế đào tạo, thực hành chuyên sâu. Trong tháng 9 và đầu tháng 10/2026, ê-kíp tiếp tục được cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nâng cao khả năng phối hợp liên chuyên khoa, chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên.

Việc triển khai thành công ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành đầu tiên tại Bệnh viện C Đà Nẵng là kết quả của quá trình chuẩn bị và hợp tác chuyên môn giữa hai đơn vị trong bốn năm qua. Thời gian tới, hai bệnh viện hướng đến tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, từng bước triển khai phẫu thuật tim hở thường quy tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.