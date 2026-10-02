Chuyển giao kỹ thuật nuôi cừu sinh sản cho hội viên tổ hợp tác xã Nam Cam Ranh

AI đang mở ra khả năng rút ngắn thời gian, giảm chi phí sản xuất và tạo cơ hội cho nhiều người bước vào lĩnh vực làm phim. Tuy nhiên, đi cùng với đó là nguy cơ xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm dễ dãi, lệch lạc về văn hóa, tác động trực tiếp đến thị hiếu khán giả, đặc biệt là giới trẻ.