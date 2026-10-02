Chuyển giao kỹ thuật nuôi cừu sinh sản cho hội viên tổ hợp tác xã Nam Cam Ranh
Ngày 2-10, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Nam Cam Ranh tổ chức hội nghị tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật “Nuôi cừu sinh sản” cho hơn 20 hội viên Tổ hợp tác nuôi cừu sinh sản trên địa bàn thôn Hiệp Thanh.
Tại hội nghị, các hội viên được hướng dẫn các kiến thức, kỹ thuật cần thiết trong chăn nuôi, chăm sóc và quản lý đàn cừu sinh sản; đồng thời giải đáp những vấn đề hội viên quan tâm. Các hội viên cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình nuôi cừu sinh sản nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/thong-tin-xa-nam-cam-ranh/202610/chuyen-giao-ky-thuat-nuoi-cuu-sinh-san-cho-hoi-vien-to-hop-tac-xa-nam-cam-ranh-16374b6/