Chuyển giao kỹ thuật nuôi cá, tạo sinh kế cho đồng bào vùng lòng hồ

Hoạt động này góp phần nâng cao kỹ năng sản xuất, phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm và cải thiện thu nhập tại địa phương.

Thông qua tập huấn kỹ thuật chăm sóc, quản lý môi trường nước và phòng bệnh cho cá, người dân xã Mường La, tỉnh Sơn La có thêm kiến thức phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện.

Tại xã Quỳnh Nhai, Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La tổ chức hội thảo đầu bờ về phát triển nuôi cá lồng bè trên hồ thủy điện, trao đổi kinh nghiệm, tham quan mô hình thực tế, người nuôi có điều kiện tiếp cận phương pháp tổ chức sản xuất, quản lý lồng bè và ứng dụng kỹ thuật mới. Đối với nghề nuôi cá lồng, nội dung tập huấn cần chú trọng kỹ thuật lựa chọn vị trí đặt lồng, bảo đảm độ sâu và dòng chảy phù hợp; lựa chọn con giống khỏe mạnh, mật độ thả nuôi hợp lý; sử dụng thức ăn đúng nhu cầu từng giai đoạn sinh trưởng. Người nuôi cũng cần được hướng dẫn theo dõi chất lượng nước, vệ sinh lồng, nhận biết dấu hiệu dịch bệnh và xử lý khi thời tiết bất lợi, nhất là trong mùa mưa lũ. Việc kết hợp hướng dẫn lý thuyết với thực hành tại lồng nuôi giúp người dân từng bước nâng cao kỹ năng chăm sóc, hạn chế hao hụt, cải thiện năng suất và chất lượng cá thương phẩm.

Người dân xã Mường La, tỉnh Sơn La thu hoạch cá thương phẩm trên lòng hồ thủy điện.

Hiện Sơn La có trên 7.000 lồng nuôi cá, hình thành hơn 15 chuỗi cung ứng thủy sản an toàn. Riêng khu vực Quỳnh Nhai có hơn 2.800 lồng cá, với sự tham gia của 24 hợp tác xã cùng hàng trăm hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ. Thực hiện theo định hướng của Tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Sơn La tiếp tục chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, chuyển giao kỹ thuật nuôi cá lồng gắn với liên kết hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ, nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Giai đoạn 2026–2030, tỉnh phấn đấu phát triển trên 7.200 lồng nuôi cá, khoảng 35% sản lượng đạt tiêu chuẩn VietGAP, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng vùng lòng hồ và phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.