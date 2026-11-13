Chuyển giao kỹ thuật, nâng năng lực điều trị

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ thực hiện 2 ca ghép thận cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Những ca phẫu thuật thành công

Tháng 10/2026 ghi dấu những bước tiến đáng chú ý trong hoạt động hợp tác chuyên môn giữa BVTW Huế với các cơ sở y tế ở khu vực miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Với sự hỗ trợ trực tiếp của đội ngũ chuyên gia BVTW Huế, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người hiến sống trong cùng một ngày; Bệnh viện C Đà Nẵng lần đầu tiên triển khai thành công phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.

Tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận được BVTW Huế triển khai từ tháng 9/2024 theo định hướng phát triển các kỹ thuật y học chuyên sâu của GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế. Quá trình chuyển giao được thực hiện theo lộ trình, bao gồm đào tạo nhân lực, đánh giá người hiến và người nhận, hội chẩn chuyên môn, xây dựng quy trình phẫu thuật, gây mê hồi sức, điều trị và theo dõi sau ghép.

Ngày 11/4/2026, ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ được thực hiện thành công với sự hỗ trợ trực tiếp của ê-kíp BVTW Huế. Kết quả này tạo tiền đề để bệnh viện tiếp tục triển khai kỹ thuật. Đến ngày 8/10/2026, đơn vị tiếp tục thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người hiến sống trong cùng một ngày.

Theo GS.TS Phạm Như Hiệp, cả hai người bệnh đều mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Trong đó, bệnh nhân nam 31 tuổi đã điều trị thẩm phân phúc mạc suốt 4 năm, được cha ruột hiến thận; bệnh nhân nữ 54 tuổi có 8 năm chạy thận nhân tạo, được chồng hiến thận. Cả hai ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, thận ghép được tưới máu tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Sau phẫu thuật, sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định.

Theo BSCKII Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, thông qua sự hỗ trợ của BVTW Huế, đội ngũ y tế bệnh viện từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, kiện toàn các ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, nội thận, xét nghiệm và chăm sóc sau ghép. Cùng với đào tạo nhân lực, bệnh viện chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuẩn bị thuốc, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết để bảo đảm an toàn cho cả người hiến lẫn người nhận.

Tại Đà Nẵng, ngày 17/10/2026, Bệnh viện C Đà Nẵng thông tin về ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành đầu tiên được thực hiện tại đơn vị với sự chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ trực tiếp từ đoàn chuyên gia BVTW Huế. Ca phẫu thuật do ê-kíp bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Khoa Ngoại Tổng hợp của Bệnh viện C Đà Nẵng phối hợp cùng các chuyên gia BVTW Huế thực hiện.

Người bệnh là nam giới 83 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng, có bệnh lý mạch vành kèm tăng huyết áp. Từng bị nhồi máu cơ tim và trải qua can thiệp động mạch vành, người bệnh được phát hiện hẹp nặng, vôi hóa ở thân chung động mạch vành trái và động mạch liên thất trước. Một lần can thiệp trước đó không thành công, đặt ra yêu cầu phải lựa chọn phương án điều trị phù hợp hơn. Ngày 11/10, các chuyên gia hai bệnh viện tiến hành hội chẩn, đánh giá toàn diện tình trạng lâm sàng và cận lâm sàng, cân nhắc các phương án điều trị trước khi thống nhất lựa chọn phẫu thuật bắc cầu động mạch vành trái.

Đào tạo để phát triển bền vững

Từ những kết quả tại Cần Thơ và Đà Nẵng có thể thấy, chuyển giao kỹ thuật y tế không đơn thuần là hướng dẫn thực hiện một phương pháp điều trị mới. Quan trọng hơn, đó là quá trình đồng hành lâu dài nhằm giúp bệnh viện tiếp nhận từng bước làm chủ kỹ thuật, nâng cao năng lực đội ngũ và hoàn thiện hệ thống chuyên môn.

Theo định hướng của GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, phát triển và chuyển giao các kỹ thuật y học chuyên sâu là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực cho các cơ sở y tế, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ điều trị chất lượng cao cho người dân. Thực tiễn cho thấy, khi được hỗ trợ về chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ điều kiện và tổ chức đào tạo bài bản, các bệnh viện có thể từng bước tiếp nhận, triển khai những kỹ thuật trước đây chưa thực hiện được tại đơn vị.

Hiệu quả của chuyển giao kỹ thuật cần được nhìn nhận trên nhiều phương diện. Đặc biệt, đối với những kỹ thuật phức tạp như ghép thận hay phẫu thuật tim hở, yêu cầu đặt ra không chỉ là có bác sĩ giỏi mà còn phải xây dựng được một hệ thống phối hợp liên chuyên khoa đồng bộ. Từ phẫu thuật, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến chăm sóc sau phẫu thuật, mỗi khâu đều giữ vai trò quan trọng đối với sự an toàn và thành công của quá trình điều trị.

Đối với người dân, lợi ích dễ nhận thấy nhất là có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương. “Thay vì phải di chuyển đến các bệnh viện tuyến cuối ở xa để thực hiện ca ghép, giờ đây tôi được điều trị tại cơ sở y tế ngay gần nhà nhờ sự hỗ trợ của BVTW Huế, giúp giảm chi phí đi lại và thuận tiện cho người nhà trong khâu chăm sóc”, chị L.T.T.B. (54 tuổi, trú xã Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ), người được ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ chia sẻ.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, phát triển mạng lưới bệnh viện có khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu là hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng toàn bộ hệ thống y tế. Với vai trò bệnh viện tuyến cuối, BVTW Huế đang tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, kết nối và hỗ trợ các cơ sở y tế trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nhằm giúp người bệnh thụ hưởng các dịch vụ điều trị chất lượng cao, an toàn và thuận lợi hơn ngay tại địa phương.