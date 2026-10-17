Chuyển giao kỹ thuật giải phẫu bệnh, nâng chất lượng chẩn đoán bệnh lý phổi

Bệnh viện Phổi Nghệ An ký kết hợp tác chuyển giao kỹ thuật giải phẫu bệnh với Bệnh viện Phổi Trung ương. Ảnh: V. Đồng.

Ngày 17/10, Bệnh viện Phổi Nghệ An tổ chức lễ ký kết hợp tác chuyển giao kỹ thuật giải phẫu bệnh với Bệnh viện Phổi Trung ương, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước làm chủ các kỹ thuật phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh lý phổi.

Tham dự buổi lễ, phía Bệnh viện Phổi Trung ương có ThS.BS Đỗ Xuân Cảnh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng đoàn công tác; PGS.TS Lê Trung Thọ và ThS.BSCKII Phạm Thị Thanh Đua cùng các chuyên gia. Phía Bệnh viện Phổi Nghệ An có BSCKII Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, cùng Ban Giám đốc và đại diện các khoa, phòng.

Giải phẫu bệnh giữ vai trò quan trọng trong chẩn đoán bệnh lý phổi

Trao đổi tại chương trình, PGS.TS Lê Trung Thọ nhấn mạnh vai trò của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán, đặc biệt đối với các tổn thương nghi ngờ ung thư phổi. Thông qua việc phân tích hình thái tế bào và cấu trúc mô dưới kính hiển vi, bác sĩ giải phẫu bệnh có thể xác định bản chất tổn thương, góp phần phân biệt tổn thương lành tính với ác tính và phân loại mô bệnh học của khối u.

Đối với ung thư phổi, kết quả giải phẫu bệnh có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập chẩn đoán. Trong những trường hợp cần thiết, các kỹ thuật bổ trợ như hóa mô miễn dịch giúp làm rõ đặc điểm của tế bào u, hỗ trợ phân loại khối u và cung cấp thêm thông tin phục vụ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Đặc biệt, kỹ thuật sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh cho phép đánh giá nhanh mẫu mô trong quá trình phẫu thuật, cung cấp thông tin hỗ trợ ê-kíp ngoại khoa đưa ra quyết định tại phòng mổ. Tuy nhiên, kết quả cắt lạnh cần được xem xét trong mối liên hệ với đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và các kết quả xét nghiệm liên quan; những trường hợp cần thiết phải tiếp tục được đánh giá bằng xét nghiệm mô bệnh học thường quy.

Hai bệnh viện thống nhất hợp tác hỗ trợ đào tạo, củng cố kỹ thuật và hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Bệnh viện Phổi Nghệ An, tập trung vào 3 nhóm kỹ thuật.

Theo PGS.TS Lê Trung Thọ, việc đào tạo, hướng dẫn thực hành và nâng cao năng lực đọc, nhận định tiêu bản có ý nghĩa thiết thực đối với các cơ sở y tế đang củng cố chuyên môn giải phẫu bệnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, hỗ trợ bác sĩ lâm sàng lựa chọn hướng xử trí phù hợp cho người bệnh.

Tập trung chuyển giao 3 nhóm kỹ thuật

Tại buổi lễ, hai bệnh viện thống nhất hợp tác hỗ trợ đào tạo, củng cố kỹ thuật và hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Bệnh viện Phổi Nghệ An, tập trung vào 3 nhóm kỹ thuật.

Thứ nhất, sinh thiết tức thì bằng cắt lạnh, tập trung củng cố quy trình thực hiện kỹ thuật, hướng dẫn đọc và nhận định tiêu bản, phục vụ đánh giá nhanh tổn thương trong quá trình phẫu thuật.

Thứ hai, xét nghiệm nấm, chú trọng đào tạo, củng cố kỹ thuật nhuộm Grocott, PAS và hướng dẫn đọc, nhận định tiêu bản. Các phương pháp nhuộm này giúp phát hiện, làm rõ cấu trúc của nấm trong bệnh phẩm, hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý nhiễm nấm khi kết hợp với biểu hiện lâm sàng và những xét nghiệm cần thiết khác.

Thứ ba, xét nghiệm hóa mô miễn dịch, tập trung củng cố kỹ thuật nhuộm và hướng dẫn đọc, nhận định kết quả. Đây là phương pháp sử dụng các dấu ấn kháng nguyên trong mô để hỗ trợ xác định nguồn gốc tế bào, phân loại tổn thương và bổ sung thông tin cho chẩn đoán mô bệnh học.

Hoạt động hợp tác, chuyển giao kỹ thuật tạo điều kiện để cán bộ Bệnh viện Phổi Nghệ An nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành, từng bước củng cố năng lực giải phẫu bệnh, nhất là trong chẩn đoán các bệnh lý phổi và tổn thương nghi ngờ ung thư.

PGS.TS Lê Trung Thọ trao đổi, hướng dẫn chuyên môn về kỹ thuật giải phẫu bệnh cho đội ngũ cán bộ Bệnh viện Phổi Nghệ An. Ảnh: V. Đồng.

Thông qua kết nối chuyên môn với Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Phổi Nghệ An hướng tới nâng cao chất lượng chẩn đoán, tăng cường sự phối hợp giữa các chuyên khoa, góp phần hỗ trợ điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn.