Chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, thêm cơ hội cho bệnh nhân suy thận

Các bác sĩ thực hiện ca mổ sau khi được chuyển giao kỹ thuật.

Từ ngày 8 đến 10-10, với sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp của Bệnh viện Trung ương Huế (BVT.Ư Huế), Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người hiến sống trong cùng một ngày. Kết quả này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật điều trị chuyên sâu cho người bệnh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện định hướng phát triển và chuyển giao kỹ thuật y học chuyên sâu của GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVT.Ư Huế, từ tháng 9-2024, bệnh viện đã triển khai chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Quá trình chuyển giao được thực hiện đồng bộ, từ đào tạo nhân lực, đánh giá người hiến và người nhận, hội chẩn chuyên môn đến xây dựng quy trình phẫu thuật, gây mê hồi sức, điều trị và theo dõi sau ghép.

Dưới sự chỉ đạo của BSCKII Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, đội ngũ y tế tại đây đã từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn, kiện toàn các ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, nội thận, xét nghiệm và chăm sóc sau ghép. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế cũng được chuẩn bị nhằm bảo đảm an toàn cho người hiến và người nhận.

Ngày 11-4-2026, với sự hỗ trợ trực tiếp của ê-kíp BVT.Ư Huế, ca ghép thận đầu tiên đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, tạo nền tảng để đơn vị tiếp tục triển khai kỹ thuật này.

Để chuẩn bị cho hai ca ghép ngày 8-10, hai bệnh viện đã tổ chức nhiều cuộc hội chẩn trực tuyến và trực tiếp, đánh giá toàn diện các cặp ghép, thống nhất phương án phẫu thuật, hồi sức và xử trí những tình huống có thể phát sinh. Đoàn chuyên gia BVT.Ư Huế trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật và giám sát chuyên môn, đồng thời đào tạo thực hành tại chỗ theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, giúp ê-kíp tiếp nhận từng bước nâng cao năng lực thực hiện kỹ thuật.

Hai người bệnh được ghép thận đều mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Trong đó, bệnh nhân nam P.V.T. (31 tuổi, trú phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đã điều trị thẩm phân phúc mạc suốt 4 năm và được cha ruột hiến thận. Bệnh nhân nữ L.T.T.B. (54 tuổi, trú xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) có 8 năm chạy thận nhân tạo trước khi được chồng hiến thận.

Cả hai ca phẫu thuật đều diễn ra thuận lợi. Thận hiến được lấy bằng phương pháp phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc. Sau ghép, thận được tưới máu tốt và bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Đến trưa 10-10, sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định, tiếp tục được theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật.

Thành công của hai ca ghép thận tiếp tục khẳng định hiệu quả chương trình chuyển giao kỹ thuật giữa BVT.Ư Huế và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Không chỉ thể hiện qua kết quả phẫu thuật, chương trình còn góp phần đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng làm chủ kỹ thuật tại cơ sở tiếp nhận.

Qua hoạt động chuyển giao, BVT.Ư Huế tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ các cơ sở y tế phát triển kỹ thuật chuyên sâu, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ điều trị chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến và chi phí điều trị.