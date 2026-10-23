Chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý

Ngày 22/10/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2029/QĐ-TTg về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia, hiện thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia. Ảnh Internet

Theo quyết định, Thủ tướng thống nhất chuyển giao thẩm quyền quản lý và nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng. Riêng một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch khu liên hợp được chuyển giao cho UBND TP. Hà Nội quản lý.

Việc chuyển giao được thực hiện theo Nghị quyết số 264/NQ-CP ngày 7/9/2026 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Chuyển giao nguyên trạng tổ chức, nhân sự và tài sản

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND TP. Hà Nội và các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục bàn giao theo quy định.

Nội dung bàn giao bao gồm đất đai theo phương án đã được phê duyệt; nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự hiện có, tài sản, tài chính, tài liệu cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan.

Đồng thời, các hoạt động, nhiệm vụ, công việc và dự án đầu tư công đã, đang triển khai tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia cũng được chuyển giao về Bộ Quốc phòng quản lý.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất, kiến nghị và phối hợp bảo đảm việc chuyển giao đúng trình tự, quy định pháp luật.

Đối với công tác quản lý sau chuyển giao, Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, quản lý đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia phải tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành.

Quá trình quản lý, sử dụng tài sản phải bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc tiêu cực.

Bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn sau chuyển giao

Theo quyết định, trong thời gian thực hiện các thủ tục bàn giao, Khu Liên hợp thể thao quốc gia tiếp tục duy trì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sử dụng con dấu hiện hành cho đến khi Bộ Quốc phòng hoàn thành việc tiếp nhận và ban hành quyết định về mô hình tổ chức mới.

Đơn vị cũng tiếp tục sử dụng kinh phí, triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách nhà nước đã được phê duyệt, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền có quyết định khác.

Sau khi tiếp nhận, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo mô hình quản lý mới.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng phải bố trí ngân sách, bảo đảm kinh phí duy trì hoạt động của khu liên hợp không bị gián đoạn kể từ thời điểm hoàn thành bàn giao.

Đối với những vấn đề phát sinh liên quan đến trách nhiệm pháp lý, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Riêng UBND TP. Hà Nội có trách nhiệm hoàn thành tiếp nhận phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia theo phương án đã được phê duyệt.

Sau khi tiếp nhận, thành phố phải xây dựng phương án quản lý, sử dụng đất bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.