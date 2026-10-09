Chuyển giao hai trường cao đẳng từ Bộ Xây dựng về UBND TP Hải Phòng quản lý

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 8/10 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng hai trường cao đẳng từ Bộ Xây dựng về UBND TP Hải Phòng quản lý.

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II. (Ảnh minh họa).

Theo Quyết định, hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chuyển giao gồm Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam và Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và hai trường rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số liệu; tổ chức bàn giao nguyên trạng các trường về UBND TP Hải Phòng quản lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hải Phòng và các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính thực hiện bàn giao người làm việc, người học, tài chính, tài sản công, đất đai, trụ sở, hồ sơ cùng các quyền, nghĩa vụ có liên quan.

Quá trình chuyển giao phải bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Bộ Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo hai trường duy trì hoạt động liên tục, ổn định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động cho đến khi hoàn thành bàn giao.

Về phía tiếp nhận, UBND TP Hải Phòng có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng hai trường để quản lý theo quy định của pháp luật; phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính tiếp nhận người làm việc, người học, tài chính, tài sản công, đất đai, trụ sở, hồ sơ và các quyền, nghĩa vụ có liên quan.

Sau khi tiếp nhận, UBND TP Hải Phòng quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại và bảo đảm tổ chức, hoạt động của hai trường theo thẩm quyền, quy định của pháp luật. Việc sắp xếp phải bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động.

Thành phố có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và đất đai theo quy định.

Quyết định số 1950/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 8/10/2026.