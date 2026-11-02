Cán bộ chuyên môn Trường Đại học Đông Á và Hội Nông dân hướng dẫn kỹ thuật trồng và chuyển giao giống tre ngọt, lục trúc cho nông dân xã Tam Mỹ.

Đây là hoạt động thuộc dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng tre ngọt và lục trúc lấy măng tại xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng”, do Trường Đại học Đông Á thực hiện, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Đà Nẵng quản lý. Dự án sử dụng 400 bầu cây giống, gồm 280 bầu tre ngọt và 120 bầu lục trúc, xây dựng mô hình trồng với diện tích tối thiểu 8.000m². Từ nay đến hết tháng 12-2026, dự án tập trung hướng dẫn nông dân làm đất, trồng và chăm sóc cây; theo dõi tỷ lệ sống, đánh giá sinh trưởng và tổng kết chuyển giao kỹ thuật.

Dịp này, Trường Đại học Đông Á tổ chức hội thảo hướng dẫn kỹ thuật trồng tre ngọt, lục trúc, tập trung vào việc lựa chọn đất, địa hình, bố trí vườn trồng, đặt cây giống, chuẩn bị nguồn nước tưới và phòng trừ sâu bệnh. Qua đó, giúp nông dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, từng bước xây dựng mô hình trồng tre lấy măng phù hợp với điều kiện địa phương.