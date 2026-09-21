Chuyển giao đội bóng đá nữ Đăk Đoa sang CLB Hoàng Anh Gia Lai

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trao áo đấu mới cho các cầu thủ đội bóng đá nữ Đăk Đoa

Đây là sự kiện đặc biệt, được xem là bước ngoặt mở ra chương mới cho bóng đá nữ miền Trung - Tây Nguyên.

Thời gian qua, thể thao tỉnh Gia Lai ghi nhận những dấu ấn rất đỗi tự hào. Đặc biệt, tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I năm 2026 và Giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á (Hyundai ASEAN Cup 2026), các HLV và VĐV, tiêu biểu là đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa đã thi đấu kiên cường, xuất sắc mang về những thành tích vẻ vang.

Những kết quả này không chỉ góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, mà còn khẳng định bản lĩnh, tiềm năng và sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá nữ dân tộc tỉnh Gia Lai.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, định hướng cho đội bóng trong thời gian tới, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Thay mặt UBND tỉnh, tôi biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực thi đấu trung thực, cao thượng của các vận động viên; đồng thời ghi nhận sự tận tâm, trách nhiệm của Ban huấn luyện đã mang vinh quang về cho tỉnh nhà và đất nước.

Đại diện CLB Hoàng Anh Gia Lai, lãnh đạo xã Đăk Đoa thực hiện nghi thức ký chuyển giao đội bóng

Tại lễ chuyển giao, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, sự kiện bàn giao, tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đăk Đoa cho CLB Hoàng Anh Gia Lai là bước ngoặt quan trọng, tạo tiền đề nâng tầm công tác đào tạo theo hướng bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Để phát huy tối đa những kết quả đã đạt được, người đứng đầu chính quyền tinh Gia Lai đề nghị Công ty Cổ phần Thể thao LPbank Hoàng Anh Gia Lai khẩn trương tiếp nhận, xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, thể lực và bản lĩnh thi đấu cho các VĐV.

Đồng thời, đảm bảo tốt nhất điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dinh dưỡng, y tế và hậu cần để các em an tâm rèn luyện, cống hiến.

Đối với Sở VHTTDL, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ trì phối hợp chặt chẽ với CLB Hoàng Anh Gia Lai và chính quyền địa phương theo dõi, hỗ trợ công tác huấn luyện, thi đấu.

Đội bóng đá nữ Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Đồng thời, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các cơ chế, chính sách phát triển phong trào bóng đá nữ; đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ tạo nguồn lực chất lượng cao cho tỉnh.

Đáng chú ý, đối với các HLV và VĐV, lãnh đạo tỉnh Gia Lai nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm vượt khó; giữ gìn đạo đức thể thao, thi đấu trung thực, cao thượng. Cùng với đó, giữ gìn và phát huy hình ảnh, bản sắc văn hóa tốt đẹp của con người Gia Lai với tinh thần văn minh, thân thiện, trách nhiệm.

Cũng tại lễ chuyển giao, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn HAGL cho biết: Ban lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai khi chứng kiến tinh thần thi đấu ấy đã dành rất nhiều tình cảm cho các em. Chính từ sự yêu mến đó, chúng tôi thống nhất chủ trương tiếp nhận đội bóng đá nữ Đăk Đoa để quản lý, đào tạo và từng bước xây dựng đội bóng theo hướng chuyên nghiệp.

Đây cũng là một bước đi phù hợp với định hướng phát triển bóng đá nữ và xu hướng các câu lạc bộ chuyên nghiệp quan tâm nhiều hơn đến bóng đá nữ.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, với đội bóng Đăk Đoa, Hoàng Anh Gia Lai xác định đây sẽ là một quá trình phát triển từng bước. "Từ nền tảng bóng đá phong trào, chúng tôi sẽ xây dựng môi trường tập luyện thường xuyên, có quản lý, đào tạo và định hướng chuyên môn bài bản; đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ có cuộc sống ổn định và yên tâm theo đuổi đam mê", ông Thắng nói.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho tập thể Đội bóng đá nữ Đăk Đoa

Trong giai đoạn đầu, vì phần lớn các em vẫn đang sinh sống, học tập tại địa phương, câu lạc bộ sẽ tạo điều kiện để các em được gần gũi gia đình, duy trì việc học và tổ chức tập luyện phù hợp, trước mắt theo hướng sinh hoạt tại nhà và tập luyện vào buổi chiều.

Bên cạnh đó, đội bóng sẽ được tạo điều kiện tham gia các giải đấu, các trận giao hữu và những sân chơi phù hợp để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, từng bước tiếp cận môi trường thi đấu đỉnh cao. Mục tiêu của Hoàng Anh Gia Lai là từng bước xây dựng đội bóng đủ nền tảng để tham dự Giải vô dịch quốc gia vào năm 2027.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng, từ Đăk Đoa, chúng ta sẽ có thêm nhiều cô gái Tây Nguyên được phát hiện, được đào tạo và được bước lên những sân cỏ lớn hơn của bóng đá Việt Nam.