Chuyển giao công nghệ: Cầu nối từ nghiên cứu đến thực tiễn

Khóa tập huấn về chuyển giao công nghệ, định giá công nghệ và sở hữu trí tuệ. tại ĐH Huế

Trong hai ngày 28 - 29/9/2026, Đại học Huế phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức khóa tập huấn về chuyển giao công nghệ, định giá công nghệ và sở hữu trí tuệ.

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Dự án “Năng lượng sạch, chi phí hợp lý và an ninh năng lượng cho các quốc gia Đông Nam Á thực hiện tại Việt Nam” (Dự án CASE), hướng tới nâng cao năng lực và thúc đẩy ứng dụng công nghệ phục vụ quá trình chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Trang bị năng lực cho quá trình chuyển giao công nghệ

Nội dung khóa tập huấn được xây dựng theo chuỗi hoạt động của quá trình chuyển giao công nghệ, giúp người tham gia tiếp cận tương đối toàn diện từ khâu tìm kiếm đến tiếp nhận và phát triển năng lực sau chuyển giao.

Các đại biểu trình bày các nội dung tại khoá tập huấn

Các đại biểu trình bày các nội dung tại khoá tập huấn

Các đại biểu trình bày các nội dung tại khoá tập huấn

Với 6 chuyên đề trọng tâm gồm: tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn công nghệ; các phương thức chuyển giao công nghệ và mô hình hợp tác; đàm phán và quản lý thỏa thuận chuyển giao công nghệ; định giá công nghệ và sở hữu trí tuệ, thẩm định và đánh giá hiệu quả; quản trị sở hữu trí tuệ trong chuyển giao công nghệ; tiếp nhận công nghệ, phát triển năng lực và nội địa hóa sau chuyển giao.

Việc trang bị kiến thức theo chuỗi giúp nâng cao khả năng đánh giá, lựa chọn và quản trị công nghệ, đồng thời tạo nền tảng để các kết quả nghiên cứu có thể được kết nối tốt hơn với nhu cầu thực tế.

Từ phòng thí nghiệm đến ứng dụng thực tiễn

Trong tiến trình đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học chỉ thực sự phát huy giá trị khi kết quả nghiên cứu được chuyển hóa thành sản phẩm, giải pháp và công nghệ phục vụ đời sống, sản xuất.

Chuyển giao công nghệ vì vậy giữ vai trò là cầu nối giữa tri thức khoa học và thực tiễn. Đặc biệt, đối với những công nghệ có khả năng đóng góp cho chuyển dịch năng lượng, việc nâng cao năng lực đánh giá, định giá, đàm phán, quản trị sở hữu trí tuệ và tiếp nhận công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đưa công nghệ vào ứng dụng hiệu quả.

Khóa tập huấn cũng góp phần tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp và đội ngũ nhà khoa học. Đây là nền tảng để hình thành các mô hình hợp tác phù hợp, thúc đẩy quá trình đưa kết quả nghiên cứu ra khỏi phạm vi phòng thí nghiệm, từng bước đi vào sản xuất và đời sống.

Quang cảnh khoá tập huấn

Công nghệ vì một tương lai xanh, bền vững

Chuyển giao công nghệ không chỉ là quá trình chuyển một giải pháp kỹ thuật từ chủ thể này sang chủ thể khác, mà còn gắn với quá trình tiếp nhận tri thức, nâng cao năng lực và từng bước làm chủ công nghệ.

Định hướng này đặc biệt cần thiết trong bối cảnh phát triển xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chuyển dịch năng lượng và giảm tác động đến môi trường ngày càng được chú trọng. Khi công nghệ được lựa chọn phù hợp, chuyển giao có trách nhiệm và nội địa hóa hiệu quả, giá trị của khoa học và đổi mới sáng tạo sẽ được lan tỏa rộng hơn vào các lĩnh vực của đời sống và sản xuất.

Từ những hoạt động đào tạo, kết nối và nâng cao năng lực như khóa tập huấn tại Đại học Huế, chuyển giao công nghệ có thể tiếp tục trở thành động lực quan trọng để gắn khoa học với thực tiễn, đổi mới sáng tạo với tăng trưởng xanh, hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo vệ môi trường và xây dựng nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn./.