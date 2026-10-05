Chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản về Sở Công thương

Các sở ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.

Tại hội nghị, đại diện Sở Công thương đã công bố Quyết định và Phương án của UBND tỉnh về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng về Sở Công thương theo Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP ngày 4-9-2026 của Chính phủ.

Các đại biểu đã thảo luận những nội dung liên quan đến quá trình bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ; việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu và các công việc đang thực hiện, bảo đảm quá trình chuyển giao đồng bộ, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản về Sở Công thương.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng đã ký biên bản chuyển giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản. Việc chuyển giao nhằm thực hiện kịp thời chủ trương sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn; đồng thời xác định rõ đầu mối quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.