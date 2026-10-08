Chuyển giao chức năng quản lý địa chất, khoáng sản về Sở Công thương

Toàn cảnh hội nghị.

Theo Quyết định số 3302/QĐ-UBND ngày 6/10/2026 của UBND tỉnh, Sở Công thương là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản theo phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP.

Để đảm bảo bộ máy vận hành liên tục và hiệu quả, quyết định chuyển nguyên trạng Phòng Địa chất và Khoáng sản và điều chuyển 9 công chức hiện đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản của Sở Nông nghiệp và Môi trường về Sở Công thương quản lý, sử dụng theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại hội nghị.

Đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản do Sở Xây dựng đang thực hiện thì bàn giao đầy đủ nhiệm vụ, hồ sơ, dữ liệu và các nguồn lực có liên quan sang Sở Công thương; không thực hiện điều chuyển biên chế, công chức do nhiệm vụ hiện đang được thực hiện kiêm nhiệm.

Toàn bộ quá trình chuyển giao chương trình, đề án, dự án, thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu, tài sản, tài chính và các nguồn lực liên quan được thực hiện đồng bộ, đầy đủ theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định việc tập trung toàn bộ công tác quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản về một đầu mối tại Sở Công thương nhằm xóa bỏ tình trạng chồng chéo, phân tán nhiệm vụ giữa các ngành. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đánh giá, quy hoạch, cấp phép và giám sát khai thác; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý tài nguyên khoáng sản.

Việc sắp xếp, điều chuyển nguyên trạng tổ chức, biên chế từ các đơn vị cũng giúp bảo đảm tính liên tục trong công việc, không phát sinh thêm bộ máy và phát huy đúng năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ.

Đồng chí đề nghị Sở Công thương chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu và tài sản, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát hay bỏ trống địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Nhanh chóng hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể; rà soát, bố trí điều kiện làm việc để lực lượng mới tiếp nhận sớm ổn định tư tưởng, phát huy tối đa năng lực, sở trường.

Lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường ký thực hiện bàn giao nhiệm vụ quản lý địa chất và khoáng sản.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Công thương chủ động rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục cấp phép liên quan đến địa chất, khoáng sản để cắt giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch các quy hoạch và hồ sơ cấp phép với tinh thần làm đúng, làm nhanh, hiệu quả.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và lực lượng chức năng siết chặt kỷ cương, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép, gây thất thoát tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

Các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Sở Công thương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mới được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.