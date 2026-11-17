Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ

Theo quyết định, tỉnh thực hiện điều chuyển 5 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về UBND xã Đông Giang. Số nhân sự này sẽ được bố trí làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Đông Giang ngay sau khi hoàn tất việc chuyển giao nguyên trạng Ban Quản lý khu di tích.

Để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND xã Đông Giang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tổ chức tiếp nhận viên chức, người lao động cùng toàn bộ tài chính, tài sản, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và con dấu của Ban Quản lý Khu di tích theo đúng quy định.

Số nhân sự thuộc ban quản lý sẽ được bố trí làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Đông Giang

Địa phương cần xây dựng phương án sắp xếp nhân sự để bảo đảm hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Đông Giang diễn ra liên tục, thông suốt và không bị gián đoạn.

Đồng thời, thực hiện bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Đông Giang theo phân cấp quản lý; chỉ đạo trung tâm tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu di tích trước đây, cũng như quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được bàn giao.

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Đông Giang cũng có trách nhiệm xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và cơ chế tự chủ tài chính phù hợp với quy định của pháp luật.