Chuyển giao 9 cơ sở giáo dục thuộc Bộ Công Thương, Bộ GD&ĐT về địa phương quản lý

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng 9 cơ sở giáo dục từ Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các địa phương quản lý. Cụ thể:

- Tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm từ Bộ Công Thương về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Trường CĐ Công nghiệp Thực phẩm chuyển về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý. Ảnh: CĐTP

- Tại Quyết định số 1882/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

- Theo Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.

- Tại Quyết định số 1884/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Hải Phòng quản lý.

- Tại Quyết định số 1885/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Hà Nội quản lý, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

- Theo Quyết định số 1888/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.