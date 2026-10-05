Chuyển giao 9 cơ sở giáo dục thuộc Bộ Công Thương, Bộ GD&ĐT về địa phương quản lý
9 cơ sở giáo dục thuộc Bộ Công Thương và Bộ Giáo dục và Đào tạo được chuyển giao nguyên trạng về 5 địa phương quản lý.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng 9 cơ sở giáo dục từ Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các địa phương quản lý. Cụ thể:
- Tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm từ Bộ Công Thương về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.
- Tại Quyết định số 1882/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.
- Theo Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.
- Tại Quyết định số 1884/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Hải Phòng quản lý.
- Tại Quyết định số 1885/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Hà Nội quản lý, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.
- Theo Quyết định số 1888/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 9 cơ sở giáo dục nêu trên rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số liệu; tổ chức bàn giao nguyên trạng các cơ sở giáo dục về các địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.
Hai Bộ chủ trì, phối hợp với các địa phương và Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thực hiện điều chuyển biên chế viên chức, người lao động; bàn giao người học, tài chính, tài sản, trụ sở của các cơ sở giáo dục. Quá trình chuyển giao phải bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.
UBND các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội và Đồng Nai có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng các cơ sở giáo dục; phối hợp với các Bộ liên quan tiếp nhận biên chế viên chức, tài chính, tài sản, trụ sở và tổ chức sắp xếp bộ máy, nhân sự, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc theo quy định.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chuyen-giao-9-co-so-giao-duc-thuoc-bo-cong-thuong-bo-gddt-ve-dia-phuong-quan-ly-169261005183120709.htm