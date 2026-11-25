Theo đó, Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển giao nguyên trạng 3 cơ sở giáo dục gồm: Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Nam Định từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam về Bộ Công Thương quản lý.

Chính phủ cũng phê duyệt chủ trương chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Y tế - Bệnh viện Dệt may từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam về Bộ Y tế quản lý để tổ chức sáp nhập vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh viện Dệt may. (Ảnh: IT)

Việc chuyển giao thực hiện theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, lao động, tài chính, tài sản công, đất đai và công nợ; bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong hoạt động đào tạo, khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Việc chuyển giao cũng không làm tăng thêm đầu mối; không làm phát sinh tăng biên chế và không phát sinh tăng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định pháp luật.

Chính phủ giao Bộ Công Thương, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Dệt may Việt Nam khẩn trương lập Hồ sơ thẩm định chuyển giao các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.