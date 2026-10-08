Chuyện giảm nghèo ở Sen Ngư

Những năm trước, hộ gia đình chị Nguyễn Thị Lan (51 tuổi, thôn Quyết Thành, xã Sen Ngư) là hộ nghèo của xã. Con đông, công việc bấp bênh, trông chờ vào làm ruộng, làm vườn. Kinh tế gia đình chị rất khó khăn, bữa đói bữa no và anh chị rất lo lắng để các con có thể theo được con đường học vấn. Cách đây 10 năm, chị xin học nghề tại nhà hàng Phú Doanh và gắn bó từ đó đến nay.

Chị Nguyễn Thị Lan chia sẻ, nhờ làm việc tại nhà hàng, thu nhập gia đình chị đã được tăng lên đáng kể, hiện hàng tháng ổn định từ 7-8 triệu đồng, nếu đợt cao điểm với nhiều đơn hàng phục vụ đám cưới, đám tiệc, có tháng chị được hưởng lương 10 triệu đồng. Số tiền này chính là nguồn sinh kế giúp gia đình thoát nghèo và mới đây đã ra khỏi danh sách hộ cận nghèo của địa phương.

Chị Nguyễn Thị Lan tâm sự thêm, những phụ nữ ở nông thôn như chị tìm được công việc phù hợp, thu nhập ổn định rất khó khăn. Do đó, nhờ công việc ở nhà hàng, gia đình chị đã dần thoát nghèo, có cuộc sống tốt hơn. Chị đang tích cực làm việc, tiết kiệm để tới đây có thể xây dựng một ngôi nhà mới khang trang hơn cho cả gia đình.

Ra mắt Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh và dịch vụ gà sạch Sen Ngư - Ảnh: NVCC

Theo chị Nguyễn Thị Doanh, chủ nhà hàng Phú Doanh, trong suốt 10 năm qua, cơ sở luôn cố gắng giúp đỡ tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương, nhất là chị em phụ nữ. Trung bình, nhà hàng thuê từ 20-30 người/tháng để đáp ứng yêu cầu công việc, thời gian cao điểm có thể tăng thêm. Thu nhập ổn định từ 7-8 triệu đồng/tháng, nhiều khi cao hơn nếu có thêm đơn hàng, nhất là mùa cao điểm tiệc cưới. Không ít chị em đã gắn bó với nhà hàng một thời gian dài, ổn định cuộc sống và có sinh kế bền vững. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu của nhà hàng cũng được lấy từ chính nông sản, hải sản địa phương, tạo thêm công ăn việc làm cho nông dân, ngư dân.

Vừa qua, xã Sen Ngư đã cho ra mắt Hợp tác xã (HTX) Sản xuất kinh doanh và dịch vụ gà sạch Sen Ngư (thôn Phù Thiết), một mô hình kinh tế tập thể mới, hứa hẹn tạo sinh kế bền vững cho bà con. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Lê Thị Ngọc Trâm đương bộn bề công việc để hoàn thành cơ sở vật chất, nhà xưởng giết mổ gà cho HTX vẫn không giấu được niềm vui bởi từ nay xã đã có một “địa chỉ” uy tín cho nông sản sạch địa phương.

Chị Ngọc Trâm cho biết, hiện nhà xưởng giết mổ gà tập trung có diện tích khoảng 30m2 theo đúng quy trình sạch đang được triển khai, sau khi hoàn thành, đạt các tiêu chí, yêu cầu chất lượng, nơi đây sẽ cung cấp các sản phẩm gà sạch đa dạng của HTX. Hiện, HTX có 7 thành viên, mỗi thành viên chăn nuôi từ 5.000-6.000 con gà/năm. Quy trình chăn nuôi bảo đảm các yêu cầu đặt ra, giống gà thả vườn được đưa vào chăn nuôi trong 4 tháng mới xuất bán, chất lượng thịt thơm ngon, chuẩn thương hiệu “gà sạch Sen Ngư”. HTX đang chủ động bắt tay xây dựng fanpage để quảng bá và bán sản phẩm trực tuyến.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sen Ngư Nguyễn Thị Hồng chia sẻ, thời gian qua, các cấp hội phối hợp cùng chính quyền địa phương luôn nỗ lực hỗ trợ công tác giảm nghèo trên địa bàn thông qua các mô hình tạo sinh kế bền vững. Nhiều chị em đã thoát nghèo nhờ chính những mô hình “tạo cần câu” này.

Mới đây, hội đã tổ chức buổi livestream hướng dẫn chị em phụ nữ trên địa bàn xã cách thức quay video clip ngắn để tham gia bán hàng trực tuyến trên facebook. Đây là giải pháp hiệu quả để giúp chị em tiêu thụ nông sản, hải sản địa phương, hướng đến những khách hàng tiềm năng.

Phó Chủ tịch UBND xã Sen Ngư Trần Đức Thọ cho biết, với nhiều nỗ lực, diện mạo xã Sen Ngư đang được đổi thay từng ngày, đời sống của bà con chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo bền vững đã đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng. Tổng số hộ nghèo sau sáp nhập thôn (ngày 1/7/2026) là 103 hộ/4.853 hộ, chiếm 2,12%; hộ cận nghèo 130 hộ/4.853 hộ, chiếm 2,68%. 100% đối tượng thuộc diện hộ nghèo được cấp miễn phí thẻ BHYT. 100% người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu phù hợp được vay vốn tín dụng ưu đãi theo quy định hiện hành.

Thời gian tới, xã Sen Ngư sẽ tập trung triển khai thực hiện các dự án về giảm nghèo bền vững; hướng dẫn người nghèo, người cận nghèo tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, gắn với hướng dẫn cách làm ăn và chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, xã sẽ đẩy mạnh hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho người nghèo, cận nghèo và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác tiếp cận, theo dõi, hướng dẫn và trợ giúp kịp thời cho người nghèo phát triển sinh kế.